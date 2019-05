Ramon Mirabet es despulla al cicle Pessics de Vida, al Casino de Manresa

El cantant català Ramon Mirabet va ser ahir a Manresa al cicle Pessics de Vida, que organitzen el Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central i el Centre Cultural el Casino. En una entrevista amb la periodista i també cantautora santpedorenca Anaïs Vila, Mirabet es va despullar davant una trentena de persones de públic explicant les vivències més personals i anecdòtiques que han marcat la seva carrera musical.

Nascut el 1984 a Sant Feliu de Llobregat, Mirabet és fill de músics i nét d'artistes de circ. El seu pare és trombonista i la mare cantant. Això, va explicar, va fer que des de ben petit cresqués envoltat de música. Tot i així, la família no el empènyer a seguir aquest camí: «De fet, el meu pare em va dir que no em dediqués a la música», va afirmar el cantant, que aquest 2019 ha tret el seu darrer disc, Begin Again, el qual va presentar a la sala Stroika el passat mes de març. El seu primer treball va ser Happy Days, el 2013, i el segon disc Home is where the heart is, el 2016.

Una estrella televisiva



Mirabet va anar explicant en un ambient íntim la seva evolució com a músic. Durant molts anys va cantar sol, tancat a la seva habitació, «perquè era molt tímid i no volia que ningú m'escoltés». Poc a poc, però, va notar la necessitat d'obrir-se i començar a cantar davant de la gent, fet que el va portar a tocar al carrer. Els viatges que va fer «per amor» a París, Brighton i Escòcia el van ajudar a créixer musicalment, va detallar. També l'ha ajudat haver estudiat Administració i Direcció d'Empreses (ADE), «una carrera molt més lligada al fet de ser músic del que tothom es pensa. Quan emprens un projecte com aquest, has de gestionar tantes coses que t'acostuma a faltar temps per fer música. I les xarxes socials encara ho compliquen més», va comentar.

També va recordar com va ser el seu pas pel programa televisiu francès La nouvelle Star, on va quedar en tercer lloc, el 2010. «Tenies una gran popularitat llavors a París. Et van oferir firmar amb una gran discogràfica quan es va acabar el programa, però no vas acceptar. Per què?», li va demanar Vila. El de Sant Feliu va relatar que el contracte era per fer música en castellà i en francès, però «no era el que jo volia. Jo canto en anglès i no volia renunciar a això, em vaig allunyar de la via més comercial». Gràcies a això, Mirabet i els músics que l'acompanyen, que són els mateixos des dels inicis, s'han anat guanyant un públic que cada cop els és més fidel.

Els propers concerts de Mirabet a Catalunya el faran passar de nou pel Bages. El 13 de juliol actuarà a les Vesprades sota l'alzina de Fonollosa. Abans, però, l'esperen al Festival Jardins Pedralbes (el 27 de juny) i al festival Sons del Món a Castelló d'Empúries (el 5 de juliol).

La pròxima convidada al cicle Pessics de Vida serà la periodista Gemma Nierga, el 12 de juny, que serà entrevistada per la també periodista i redactora de Regió7 Gemma Camps.