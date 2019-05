La ballarina Sol Picó obrirà la Mediterrània

La coreògrafa i ballarina Sol Pi- có és la creadora de l'espectacle Animal de sèquia, amb el qual es donarà el tret de sortida de la 22a edició de la Fira Mediterrània, que tindrà lloc del 10 al 13 d'octubre a Manresa. L'espectacle conjunt d'Obeses i la Cobla Berga Jove, l'homenatge a Carner de The New Catalan Ensemble, el nou disc del grup ebrenc Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, l'obra de teatre Rostoll cremat, dirigida per Oriol Broggi i interpretada per Toni Gomila, i el muntatge Socar-rel del coreògraf Roberto Olivan completen el primer paquet de programació que, ahir, va donar a conèixer l'organització del certamen, que primer cop dirigeix l'olotí Jordi Fosas.

«La fira ha de caminar a partir de tres eixos: la música, amb una mirada a les músiques del món i el folk; les arts escèniques, amb el teatre, la dansa i el circ; i la cultura popular i l'associacionisme», va explicar Fosas en la seva primera compareixença davant la premsa des que va ser escollit com a nou director artístic al febrer. Preguntat si això implicava reduir el percentatge de música per augmentar el d'altres disciplines de menor presència a la fira, Fosas va apuntar que «no», ja que «el que volem és continuar construint la paret, no pas desfer res del que s'ha fet».

Estrenat fa unes setmanes, el muntatge de Picó fa una relectura de la cultura popular valenciana amb vuit ballarins de la seva companyia i els 35 músics de la Banda Chapicó. A Manresa, es produirà la intervenció del cantant Carles Dènia amb la mateixa Picó. L'espectacle es veurà el dijous 10 d'octubre a les 21 h a la Sala Gran del teatre Kursaal.

La Cobla Berga Jove aportarà el seu so als grans èxits d'Obeses, la banda liderada per Arnau Tordera. Aquesta producció del festival Amb So de Cobla de Palamós pujarà a la Sala Gran del Kursaal el divendres 11 d'octubre (21 h).

En el mateix escenari, el dissabte 12 (21 h), Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries presentaran el seu nou disc, Viatge a Buda, una mirada a un temps en què la cultura rural i la música tenien una forta implantació a la societat. L'endemà, a les 12 h, serà el torn de l'estrena de Bestiari, l'homenatge al poeta Josep Carner que capitaneja The New Catalan Ensemble acompanyat dels solistes Carles Belda, Gemma Abrié, Marc Parrot, Gemma Humet i Joana Gomila, l'actriu Clara Segura i el poeta Josep Pedrals.

El teatre Conservatori acollirà les altres dues propostes presentades ahir. El divendres 11 d'octubre, la fusta de l'equipament del carrer Mestre Blanch acollirà una representació de l'obra de teatre Rostoll cremat, dirigida per Oriol Broggi. El protagonista d'aquesta reflexió irònica sobre la Mallorca turística serà l'intèrpret manacorí Toni Gomila.

El dia 12 (22.30 h), el coreògraf ebrenc Roberto Olivan presentarà l'espectacle Socarrel, que també té el ballarí Magí Serra, l'artista electrònic belga Laurent Delforge i el grup de polifonia occitana Vox Bigerri. Aquests artistes van prendre part, fa dos anys, en un laboratori de creació a Manresa i ara han convertit aquell treball en un espectacle.

Les entrades d'aquests espectacles ja són a la venda a la pàgina web de la Fira Mediterrània, on es pot consultar les ofertes.