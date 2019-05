Manrusionica tindrà un espai propi al Palau Firal el 8 de juny

Renovació és la paraula. La 9a edició de Manrusionica se celebrarà el proper dissabte 8 de juny amb diferents novetats, entre les quals l'afegit de la paraula «sensorial» al títol de Festival de Música Electrònica. A més, estrenarà un nou espai nocturn propi al Palau Firal de la capital bagenca.

«Les emocions i la llum converteixen els sons que percebem en quelcom comprensible, i tenen la capacitat de canviar estats d'ànim activant cadascuna de les estructures emocionals del cervell», va explicar ahir Lucia Alcaina, qui era la directora artística del certamen i ara comparteix la direcció general amb Alfons Rodríguez. La voluntat de convertir la presència a la Manrusionica en una experiència sensorial recorre la programació de la 9a edició, que tindrà tres espais durant les 2o hores ininterrompudes d'activitat.

L'Escenari Thunderbitch s'ubicarà al parc de la Seu, de 12 a 2.30 h: hi haurà música i un nou espai gastronòmic al costat de la basílica gòtica manresana. L'Escenari Fibracat, empresa que serà l'operador oficial de telecomunicacions del festival durant tres anys, se situarà a la plaça de la Reforma, de 18 a 2.30 h. Sobre la Seu s'hi projectarà un espectacle de videomapatge. L'assistència als dos espais serà gratuïta.

De la 1 de la matinada a les 7 del matí, obrirà portes l'espai Industrial Light Experience by Cinematic. Segons va apuntar Rodríguez, Manrusionica deixa la sala Stroika i s'instal·la al Palau Firal per tal de poder crear un espai propi, en el qual la llum jugarà un paper destacat. Per accedir-hi ha diferents preus, entre 15 i 21 euros: les entrades ja es poden adquirir a la pàgina web del festival.

Manrusionica tindrà una vintena d'artistes repartits en 16 projectes sonors i, tal com va explicar el director, «totes les propostes seran ballables, a diferència d'altres anys en què n'hi havia que no ho eren».

La sessió del Palau Firal tindrà la participació de The Hacker, «una llegenda» de la música electrònica, tal com la va definir Rodríguez. El francès Michael Amato, també conegut com The Hacker, arribarà a Manresa amb disc nou. L'altre gran nom de la Industrial Light Experience by Cinematic és el d'Ángel Molina, «un dels millors DJ del món».

Entre la Reforma i la Seu i el Palau Firal hi haurà servei de bus gratuït, van apuntar els directors. «Volem que Manrusionica sigui un festival per a tots els públics i a l'aire lliure, excepte la part que es farà al Palau Firal», va afegir Alfons Rodríguez.

L'any passat, el festival va aplegar cinc mil persones, segons l'organització. «No podem competir amb el Sónar en el pressupost, però no tenim res a envejar en l'atenció que dediquem a la gent que ve», va dir el director.