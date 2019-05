Rosalía: «Com a música vull permetre'm fer allò que necessiti i, amb el temps, s'entendrà»

Rosalía ha escalfat aquest divendres els motors del concert d'estrena del seu nou disc, 'El mal querer', aquest dissabte al Primavera Sound. La jove artista sesrovirenca de fama mundial ha reconegut en una roda de premsa que no té pressa per publicar cançons i que seria "injust" que ara que disposa d'una posició rellevant en la indústria musical això canviés. "No pretenc que tothom entengui qui soc ara i aquí. Com a música vull permetre'm fer allò que necessiti i, amb el temps, s'entendrà més", ha precisat. Així, ha celebrat que el 'reggaeton' es rebi cada vegada "amb menys prejudicis" i defensa que hi ha artistes de "molt nivell". La cantant s'ha desfet en elogis a la ciutat que l'ha vist "créixer" personal i musicalment, Barcelona, el seu "centre" i on més còmode se sent. L'artista reconeix que té la "il·lusió" de fer una gira sola sense el paraigua de grans festivals.

La cantant arriba al Primavera Sound en la primera parada de la gira europea de presentació del seu segon disc, 'El mal querer', publicat fa poc més de mig any. Un treball que, segons l'artista, sorgeix de la necessitat de canviar de registre i provar nous registres. "'El Mal querer' és un projecte del qual crec que sempre em sentiré molt orgullosa", ha precisat.

En aquest sentit, assegura que s'està donant "temps" per rodar-lo i trobar noves maneres d'interpretar els temes" amb l'objectiu que agafi encara "més pes". L'artista no ha volgut detallar com serà la posada en escena del concert d'aquest dissabte ni tampoc ha volgut confirmar si actuarà amb J. Balvin –amb qui comparteix dues cançons- o James Blake –amb qui té una-, que també actuen al festival el mateix dia. "Ja veurem!", ha respost als periodistes amb un somriure.

Rosalía no ha evitat referir-se al seu estil, que entén que es classifica com a música llatina perquè canta en castellà, però que per ella és només el vehicle per accedir al flamenc, el seu origen musical. També ha defensat que "cap música" és millor que una altra. "La música té moltes funcions, molts contextos, el 'reggaeton' et fa ballar i passar-t'ho bé", ha precisat. A més, ha argumentat que les temàtiques en aquest gènere "evolucionen", a diferència del 'reggaeton' "més primari".

Preguntada per si se sent un producte de màrqueting, ha demanat que tothom s'alliberi dels "prejudicis" perquè fa 13 anys que treballa intensament. Alhora, ha recordat que el disc es va publicar abans de convertir-se en fenomen global, malgrat que encara ara es preocupa per tots els detalls.



Una gira de retorn als orígens



Rosalía ha recordat davant els mitjans de comunicació amb nostàlgia els concerts de petit format de 'Los Ángeles', acompanyada d'un guitarrista, dels quals va aprendre "molt". Creu que va ser el vehicle que l'ha permès arribar a fer un espectacle com l'actual, amb molta dansa, amb intenció visual i una forta infraestructura.

L'artista, però, no ha dubtat en reconèixer que li faria il·lusió fer la seva pròpia gira desvinculada dels grans festivals "més endavant".