Montserrat dona veu als organistes joves

Canvi de rumb conceptual en la 9a edició del Festival Internacional Orgue de Montserrat. La basílica de Santa Maria de l'abadia benedictina acollirà els mesos d'estiu quatre concerts en els quals el protagonisme recau en la joventut vital –«i la maduresa musical», com va remarcar ahir el pare Jordi-Agustí Piqué, director artístic del certamen– dels seus protagonistes. I, en el programa, destaca un homenatge al pare Anselm Ferrer, que va ser director de l'Escolania abans de la Guerra Civil Espanyola.

«Ja hem fet nou anys i ens semblava que calia començar a obrir portes i mirar cap al futur», va comentar Piqué ahir al migdia en la presentació del festival: «Per això, vam voler convidar joves talents a tocar l'orgue de Montserrat. Joves d'edat, però que exhibeixen maduresa artística». Sempre inclinats a innovar i amb el propòsit de fer arribar al públic la idea que l'orgue no és «una cosa avorrida», el projecte presentarà enguany la novetat d'unir el so d'aquest instrument amb el de la trompa en el darrer concert del programa. Una fusió fins ara inèdita al festival.



Quatre cites d'accés gratuït

En l'àmbit logístic, el festival manté les seves constants vitals. Cada concert és d'entrada lliure i gratuïta –la basílica pot encabir fins a 800 persones assegudes–, igual que l'aparcament. A més, les actuacions es podran seguir en directe per streaming de televisió i ràdio a través de la web www.montserratcomunicacio.cat i s'emetran en diferit per la Xarxa de Comunicació Local.

En el terreny pressupostari, el certamen mou entre 30.000 i 40.000 euros, una xifra encara per tancar. La meitat del pressupost procedeix de les aportacions dels dos patrocinadors, Reale Seguros i la Fundació Pinnae. A més del pare Jordi-Agustí Piqué, en l'organització hi ha l'organista Miquel González (sotsdirector artístic) i el pare Manel Gasch, com a responsable de coordinació i management.

Des dels seus inicis, el festival montser-ratí ha convidats grans organistes europeus i els intèrprets més destacats del país per oferir amb l'orgue Blancafort un repertori exclusiu. «Nosaltres no comprem concerts», va apuntar: «Tot el contrari, propostes que hem creat al festival després han tingut més recorregut».

La decisió de rejovenir el festival es va prendre en sintonia amb el fet que «tant a casa nostra com a la resta d'Europa hi ha un relleu generacional». Segons l'inventari que està realitzant González, «a Catalunya hi ha entre 250 i 300 orgues, més de la meitat dels quals en funcionament». Al costat de la recuperació d'orgues com el de la basílica de la Mercè de Barcelona, hi ha grans dèficits, com la inactivitat de l'instrument de la sala oval del Palau Nacional de Montjuïc, seu del Museu Nacional d'Art.

«L'orgue s'està rejovenint perquè a qualsevol músic li fascina les possibilitats que té aquest instrument», va explicar Piqué. Bona prova d'això n'és el programa del festival: els quatre intèrprets que apareixen a les fotografies d'aquesta pàgina en són un exemple. Dos d'ells, a més, van passar per l'Escolania de Montserrat: Arnau Farré i Joan Seguí (la mateixa condició ostenta Marc Díaz, director del Cor Cererols, que participarà en l'homenatge a Ferrer). Ospital, per la seva part, és un dels organistes joves més reconeguts de França, i Melcova ha tocat arreu del continent.