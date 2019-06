Marta Pessarrodona rep el 51è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al Palau de la Música

La poeta, assagista, narradora, traductora i crítica literària Marta Pessarrodona (Terrassa, 1941) ha recollit aquest dilluns el 51è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al Palau de la Música.

"La millor manera que tinc de servir el meu país és maldant per fer molt bé allò que faig, escriure", ha manifestat Pessarrodona després de recollir el guardó de mans del vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri. L'escriptora ha afirmat "alt i clar" que se sent orgullosa de ser catalana. "I avui més que mai. Avui que personifiquem allò tan car per a Josep Carner, el dol i dansa". A l'acte s'ha llegit una carta de Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, en la qual ha alertat: "L'Estat ens demana de 17 a 25 anys de presó. Però no han entès res".