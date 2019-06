Èlia Gàmiz Pinyot guanya el 12è Concurs de Punts de Llibre del Casino

La 12a edició del Concurs de Punts de Llibre, organitzat per la biblioteca del Casino de Manresa, té com a guanyadora Èlia Gàmiz Pinyol, que ha recollit el premi de mans de la regidora de Cultura, Anna Crespo. El punt de llibre dissenyat per Gàmiz presenta una nova versió de la Caputxeta Vermella, on l'apoderament femení queda reflectit en una imatge dinàmica i moderna que transmet força i embranzida. Els trets asiàtics de la protagonista, acompa-nyats de colors càlids, recorden l'estètica japonesa i fa que el disseny resultant sigui original i suggestiu. La tècnica del guaix, amb la seva opacitat, confereix a la il·lustració un contrast de colors que afavoreix el seu impacte.

El premi consta d'un lot cultural que conté llibres, CD, DVD i dues entrades per al teatre Kursaal. A més, del punt de llibre se'n farà un tiratge de 2.000 exemplars, amb els quals s'obsequiarà els assistents a la 12a Trobada d'interncanvi de punts de llibre, que es farà, per 12è any consecutiu, a la biblioteca del Casino, el dissabte 15 de juny d'11 a 13 h. També se'n repartirà als usuaris de les dues biblioteques de Manresa: la del Casino i la de l'Ateneu les Bases.