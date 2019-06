«Lucia di Lammermoor» aplega un centenar d'assistents a Callús

Poques vegades poden estar tant a prop els cantants i el públic. La representació de l'òpera Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti, a càrrec de la companyia Sull'Aria, de Badalona, a la Rectoria de Godmar de Callús va fer que la nau central de l'edifici fos alhora escenari i platea, fet que afavoria la proximitat.

El centenar d'espectadors que van assistir a la funció operística van aplaudir durant l'actuació i, al final, les ovacions es van incrementar per premiar el bon treball d'aquesta jove companyia sorgida de l'Aula de Cant del Conservatori Superior de Música de Badalona. La mateixa formació ja va interpretar Don Pasquale, també de Donizetti, la tardor passada a la mateixa Rectoria de Godmar.

Sota la direcció musical i escènica de Rocío Martinez, i amb l'acompanyament al piano de David Malet, van actuar Marina López, Ana Arias, Lydia Martínez, Manuel Torralba, Marc Majó, Gabriel Tamayo, Pablo Hasnot i Vicent Montalt. El cor estava integrat per Anastàsia López, Alicia Hakoyban, Ana Sharma, Carolina Espín, Emma Parias, Jordán Valverde, Marc Ortega, Martí Pérez i Meritxell Graupera.

Lucia di Lammermoor és una de les grans òperes de Donizetti. Inspirada en la novel·la de Walter Scott The Bride of Lammermoor i estrenada a Nàpols el 26 de setembre del 1835, l'òpera té com a argument l'amor romàntic impossible, frustrat per les rivalitats i el poder i la violència dels homes.