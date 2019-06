Imma Cortina presenta avui «La cuinera dels senyors» a Sant Joan de Vilatorrada

L'escriptora manresana Imma Cortina continua presentant la seva novel·la La cuinera dels se-nyors, l'obra més venuda el darrer Sant Jordi a la comarca entre les novetats locals. Avui ho farà a la biblioteca de Cal Gallifa, de Sant Joan de Vilatorrada, a partir de les 19.30 h, amb entrada gratuïta. A més de l'autora, participaran en la trobada la professora i il·lustradora Roser Rojas i el responsable del segell berguedà Edicions de l'Albí, Jaume Huch.

Cortina ambienta la novel·la en la Manresa de principi dels anys 20 del segle passat. La protagonista és la Maria Dolors, una noia que baixa del món rural fins a la ciutat per servir com a minyona. Un cop allí, viurà els esdeveniments locals i de país des de la seva òptica particular.

Tal com va explicar l'autora a aquest diari abans de Sant Jordi en una entrevista que va tenir lloc a l'edifici de la Buresa de Manresa, el personatge central de la Maria Dolors està inspirat en la seva àvia, que fa un segle va realitzar el viatge del camp a la ciutat. I no va anar a parar a qualsevol lloc, sinó a cal Notari, una família que vivia precisament a la Buresa, emblemàtica arquitectura residencial modernista ubicada a la cèntrica plaça Fius i Palà. La novel·la de Cortina ha estat molt ben rebuda pels lectors.