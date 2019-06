L'escola Voice Up de Manresa tanca el curs al Kursaal

L'escola de música Voice Up de Manresa, que imparteix les classes en anglès, va celebrar dissabte la gala de final de curs a la Sala Petita del Kursaal, amb l'espectacle Rock Show 2019. El muntatge, creat pels alumnes de l'escola, va tenir música en directe a càrrec de Marc Monsó (guitarra), Jordi Mirapeix (bateria), Pep Vall (baix) i el suport de Mariona Soldevila i la directora Laia Boixadós a dalt de l'escenari.

Sweet Child O' Mine, de Guns N'Roses, Enter Sandman, de Metallica, i The Show Must Go On, de Queen, van ser alguns dels títols més coneguts del gènere que els alumnes de 4 a 73 anys van presentar amb la posada en escena i vestuari de Damià Capella.

Tots ells es van posar a la pell d'artistes de talla internacional i van obtenir un resultat satisfactori, segons van explicar els docents del centre.