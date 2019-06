Savall s'endinsarà en un Beethoven «fresc i amb molta ànima» amb la interpretació de les Simfonies número 1, 2 i 4

El músic Jordi Savall interpretarà les nou simfonies de Beethoven en quatre concerts a L'Auditori i el primer d'aquests tindrà lloc aquest divendres a la Sala 1 Pau Casals. Savall dirigirà Le Concert des Nations amb un primer programa que estarà format per les Simfonies número 1, 2 i 4 de Beethoven. El concert de divendres, ha destacat aquest dimecres el músic, presenta "un Beethoven diferent, fresc, ple d'esperits i de contrastos i de molta ànima". Les nou simfonies es repartiran en quatre concerts i es completarà durant la temporada 2020-21. Savall ha destacat l'actualitat d'aquestes simfonies: "Vivim en temps convulsos en què es posen en qüestió les coses més sagrades que s'havien conquerit amb molt d'esforç durant segles com la llibertat i la igualtat, aquests conceptes de la revolució que Beethoven defensava".

La interpretació de la integral de simfonies es basa en "la recuperació històrica, el tempo i el discurs musical" de Beethoven, que Jordi Savall i Le Concert des Nations proposen per commemorar els 250 anys del naixement de Beethoven. El músic ha destacat que tot i que és un projecte costós, interessa molt a moltes sales de concert importants.

Savall ha recalcat que les simfonies 1, 2 i 4 combinen perfectament i ha ressaltat que la quarta simfonia, per exemple, és "un retorn aparent amb molta intensitat a la forma més clàssica" i, segons Savall, és "un dels moviments més bonics que ha fet Beethoven mai. És una obra encara plena d'humor i d'esperit amb un Beethoven que somriure i fa broma". El seguiran els concerts de les Simfonies 3 i 5, el tercer concert amb les Simfonies 6 i 7 i el darrer amb les 8 i 9.

Com ha explicat L'Auditori, l'any 1994, Savall va enregistrar la 'Tercera Simfonia', coneguda com a 'Eroica', un àlbum reeditat el 2016 per Alia Vox. Després d'aquesta versió, Beethoven ha quedat absent de la discografia del mestre català. Savall ha recordat que el projecte de Beethoven ja el portava treballant i ara ha arribat el moment de tirar endavant el projecte ja que ha reunit ajudes de diferents institucions.

Per altra banda, Savall ha explicat que el projecte educatiu europeu Académie Beethoven 250 celebra el naixement del músic, en el qual realitzaran un treball d'investigació i d'interpretació sobre la integral de les nou simfonies repartides en quatre grans acadèmies, ja que són quatre concerts. En aquest context, Savall dirigirà un equip format per Jakob Lehmann, Manfredo Kraemer, juntament amb músics professionals de Le Concert des Nations i la incorporació de joves músics professionals d'avui.

Cada Acadèmia es realitzarà en dues etapes de sis dies. La primera amb classes magistrals i assajos preparatoris i la segona, un mes o tres setmanes més tard, amb el treball d'assajos finals. Tot el treball de les Acadèmies i les Classes magistrals, ha assenyalat Savall, s'enregistrarà en àudio i vídeo per posteriors difusions pedagògiques. Cada una de les Acadèmies culminarà amb concerts en sales i les institucions col·laboradores seran coproductores del projecte. De moment compten amb La Saline Royale d'Arc et Senans, lloc de residència de l'orquestra Le Concert des Nations; la Philharmonie de París, L'Auditori de Barcelona, la Fundació Centre Internacional de Música Antiga de Barcelona, La Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Actualment estan negociant amb altres institucions europees a Alemanya, Àustria, Portugal, Itàlia, Polònia i Hongria.