La comissió pro-orgue de Cardona apropa el procés de restauració a la ciutadania

El procés de rehabilitació de l'orgue de l'església parroquial de Sant Miquel de Cardona continua el seu curs, i demà dissabte qui tingui curiositat per comprovar-ho podrà assistir a la trobada amb el restaurador Caius Mujal que organitza la comissió encarregada de retornar a la vida un instrument que va arribar a la vila l'any 1965. Diumenge, la xerrada que oferirà l'arxiver Andreu Galera arrodonirà un cap de setmana d'activitats obertes al públic preparat per continuar remant en favor de la reintroducció de la peça en la vida litúrgica i musical de la localitat ducal.

«Volem donar a conèixer el que s'està fent per restaurar l'instrument», va explicar ahir Ovidi Cobacho, membre de la comissió pro-orgue de Cardona. Per aquest motiu, tothom qui ho vulgui pot anar demà dissabte, a les 12 h, al taller de Caius Mujal (camí de la Mare de la Font, 4) per participar en una trobada –gratuïta– amb l'artesà. «La feina del Caius té lloc a l'església, pel que fa a la reparació dels tubs trencats, i al seu taller, on hi va dur la consola que fa funcionar l'orgue i que estava malmesa», va afegir el musicòleg.

La segona activitat també és d'accés lliure: diumenge, a les 19 h, a la cripta dels Sants Màrtirs de l'església de Sant Miquel, Andreu Galera pronunciarà la conferència «Sobre òrgans i mestres de cant a Cardona: a l'entorn de la tradició musical a les parròquies de Sant Vicenç del castell i Sant Miquel de la vila (segles XV-XX)».

«La reparació de l'orgue suma 15.000 euros, una xifra que vam creure que es podia assumir», va apuntar Cobacho. A final de març, es va muntar un concert amb un cor californià per començar a recaptar fons, i abans no acabi aquest mes està previst iniciar una campanya d'apadrinament de tubs, dirigida a famílies i particulars, i una altra de mecenatge per a empreses i institucions.

La parròquia va comprar l'orgue l'any 1965 procedent de la capella de la finca que la família Jorba, dels magatzems manresans del mateix nom, tenia a Santpedor. Construït per l'empresa Organeria Española el 1948, l'instrument té 11 registres, 2 teclats (de 56 notes cadascun) i un pedaler (30 notes), a més dels acoblaments. L'orgue suma 552 tubs i 17 canonges, que s'accionen per mitjà d'electrovàlvules. Tot el conjunt està connectat a la consola a través d'un cablejat elèctric que es va desendollar per a la restauració.



Actiu fins al 2018

«L'orgue va funcionar fins a final del 2018, quan des de la Coral Cardonina i el mossèn Carles Pubill van reflexionar sobre la necessitat de reparar-lo», va indicar Ovidi Cobacho. Els organitzadors de la campanya confien recaptar almenys la meitat dels fons necessaris; la resta de l'import l'abonarà la parròquia.

La situació havia esdevingut insostenible, fins al punt que Caius Mujal havia d'anar de tant en tant a Sant Miquel a fer algunes reparacions puntuals. En el moment de prendre la decisió d'intervenir de forma dràstica per salvar l'instrument, s'havia detectat l'atac d'insectes xilòfags –l'orgue, tret d'alguns tubs, és tot de fusta–, i els mecanismes de contactes elèctrics de la consola patien deformacions, contactes falsos, encreuaments incorrectes i tenia zones picades. Els tubs, per la seva part, no funcionaven com a conjunt, i n'hi havia que estaven desafinats i presentaven una vibració malsonant per culpa de les esquerdes. Un diagnòstic terrible per a un orgue que ha de quedar nou aquesta tardor.