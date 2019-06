La manresana Íngrid Perarnau guanya el 7è Concurs de Relats Breus de Regió7

Què passaria si el motiu pel qual és conegut el cavaller Sant Jordi fos mentida? I si la princesa i el drac en fossin còmplices? Sobre aquesta idea gira la història creada per la manresana Íngrid Perarnau, La balma, que s'ha endut el primer premi del 7è Concurs de Relats Breus de Regió7. El segon, ha estat per al navassenc Isaac Guilà i el tercer, per Àngels Almazán, de Sant Boi de Llobregat, en tots dos casos autors d'uns textos que coincideixen en el títol, Sant Jordi tenia un secret.

Convocat per Regió7 amb el suport d'Angle Editorial, Alba Editorial, Farell Editors i la llibreria Parcir, el concurs de relats va néixer fa set anys amb la voluntat de fomentar l'escriptura tot proposant un repte als lectors, enguany, escriure una història de 1.500 caràcters a partir de la premissa que Sant Jordi amaga un secret.

Des de la primera edició, el diari ha comptat amb diferents jurats de prestigi reconegut dins del món literari i la setena edició no ha estat l'excepció. Els encarregats d'escollir les obres guanyadores han estat Rafel Nadal, l'autor més venut en català

La convocatòria d'aquest 2019 ha rebut 39 treballs, cinc més que en l'edició anterior. Del relat de Perarnau, el jurat n'ha destacat que és «una narració amb escena; amb el bon recurs de mostrar o donar entendre coses que no s'han explicat directament».

La guanyadora té 29 anys i és professora de Biologia, aquest curs a l'institut de Capellades. Explica que sempre li ha agradat escriure, però que no ha començat a fer-ho fins fa poc. «He volgut fer un relat on tots els personatges guarden un secret, cadascun pels seus propis interessos, i han fet un pacte per conservar-lo», diu Perarnau del seu text.

El primer, el segon i el tercer premi consisteixen en una subscripció digital trimestral a Regió7; un val de Parcir, entrades per al MNAC i un petit lot de llibres d'Alba, Angle i Farell. A més, hi ha altres set obres finalistes que també rebran un petit paquet de llibres. Són per a Alba Llamas Amorós (Un secret per ser feliç), Alba del Villar Aloy (Sant Jordi tenia un secret); Lioba Oliveras (Sant Jordi tenia un secret...); Anna Maldonado (Malsons); Roser Marsal (Desemmascarada); Cecilia Vila (La Trobairitz); i Meritxell de Fàbregas (El desig de Sant Jordi).

Annexes a aquesta notícia podeu llegit tots els relats presentats al concurs.