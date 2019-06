Manrusionica es reinventa com a experiència sensorial

Manrusionica, un festival que l'any passat va aplegar 5.000 espectadors –alguns vinguts expressament des de diversos punts de l'Estat–, no és només música electrònica. El seu signe d'identitat són els videomapatges que es projecten damunt de la façana de la basílica de la Seu. I els seus responsables ja sabien –així els ho havia explicitat Jaume Pagès, Jaumëtic, després de la tercera edició– que «el més important del festival és Manresa, i no els artistes que hi actuen. Això fa que es respiri un ambient diferent d'altres festivals». Alfons Rodríguez, director de Manrusionica des de la seva primera edició, destaca que «vam crear un festival experiencial sense saber-ho», i ha estat la incorporació de Lucía Alcaina a la direcció artística la que ha portat a diferenciar Manrusionica d'altres festivals electrònics ja que ofereix «una experiència sensorial: amb música, il·luminació, imatges però també gastronomia, xerrades, tallers, experimentació amb realitat virtual... Per això hem repensat Manrusionica de dalt a baix». I per això l'edició del 2019 arriba farcida de novetats.

La idea és dotar d'un ambient propi els tres escenaris en els quals es desenvoluparà demà el festival, des del migdia fins a les 7 del matí. Enguany es canvia la sala Stroika –amb capacitat per a 800 persones– pel Palau Firal –n'hi caben 950–, «un espai que ens permet donar continuïtat a l'experiència», diu Rodríguez, «ja que fins ara es passava del mapatge a la Seu a una discoteca com a fi de festa i es trencava la diferenciació del festival». L'espai «ideal» per fer que el públic electrònic es pugui imbuir en una experiència sensorial, amb llum envoltant, és el Palau Firal, i Manrusionica ho ha pogut assolir amb una aliança amb Cymatic, empresa especialista en equip audiovisual. «Serà la mateixa experiència que veure un mapatge per primer cop, és al·lucinant», destaca el director de Manrusionica.

Manrusionica s'ha cuidat d'assegurar la connectivitat entre la plaça de la Reforma i el Palau Firal reforçant el servei d'autobusos gratuïts (cada 15 minuts). I les sessions de música electrònica que hi ha programades són encapçalades pel francès The Hacker. «És el més conegut, amb molta diferència, de tots els artistes que hem portat al festival. És pujar de nivell. The Hacker és el creador de l'Electroclash, un estil de música electrònica; i amb Miss Kittin van crear un duet conegut mundialment», exposa Rodríguez. La vetllada al Palau Firal la iniciarà el valencià Final Version3 i la clourà el badaloní Ángel Molina, «un mite de la música electrònica en l'àmbit europeu. És un clàssic i és un honor que actuï a Manrusionica».

La implicació dels patrocinadors, segons destaca el director de Manrusionica, ha permès també allargar tota la nit el mapatge de la Seu, que fins ara era una actuació d'uns deu minuts a mitjanit. A la plaça de la Reforma, l'escenari Fibracat, hi haurà «molta més pantalla» i coordinada a tres nivells: davant del DJ, a les escalinates (de 14 x 5 metres) i la projecció de la façana de la basílica. El videomapatge serà una creació dels artistes Gerard 3D (el manresà Gerard Domínguez), VPM (col·lectiu audiovisual de Barcelona), Dan Garotte (de TigreLab) i amb la col·laboració d'Adrián Ruiz (de Futura Space) i es podrà veure des que es faci fosc fins a la darrera nota d'un cartell d'artistes que en aquest escenari, com l'any passat, és íntegrament femení, de Xols a Luisahhh, «es posarà un gra de sor-ra a la igualtat de gènere».

El festival s'iniciarà al parc de la Seu, on, amb la implicació de ThunderBitch, s'ha programat un seguit d'artistes «de gran nivell» que «s'ofereixen gratuïtament». Si en altres edicions era un espai de música ambient, aquest cop s'aposta per la música de ball des del migdia fins a 2/4 de 3 de la matinada. També hi haurà gastronomia (Plus Fresc i Archicookture) i les xerrades i els tallers tecnològics (inscripció a través de les xarxes socials). Rodríguez destaca que Manrusionica és un festival sense ànim de lucre –tota la recaptació s'invertirà en la propera edició– i es finança a través de les consumicions a les barres i les entrades. «Manrusionica es farà mentre Manresa vulgui que es faci», remarca.