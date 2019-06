Quant val un concert de Rosalía? Això és el que pagarà l'Ajuntament de Còrdova

'Ajuntament de Còrdova pagarà un total de 217.800 euros pel concert de la sesrovirenca Rosalía a la «Noche Blanca del Flamenco», el dia 15 de juny a la Plaça de Toros amb entrades gratuïtes per invitacions, en un contracte que inclou la il·luminació, el so, el vídeo, la seguretat, la neteja, els porters, les assegurances, la producció i el caixet de l'artista, després d'aprovar-lo a la Junta de Govern Local.

En roda de premsa, la tinent d'alcalde delegada d'Hisenda, Alba Doblas (IU), ha recordat que les entrades seran per invitacions nominatives, que es posaran a disposició del públic la setmana que ve a les taquilles de la plaça de toros, pendent de si s'habiliten altres espais, com un portal d'Internet, tot això per a un aforament d'unes 10.000 persones.

Cal assenyalar que la productora Riff és l'encarregada d'aquesta cita, que començarà a les 0,00 hores. Mentrestant, al Teatre de La Axerquía s'instal·laran pantalles per seguir el concert en directe. El pressupost total aprovat per a la «Noche Blanca del Flamenco» ascendeix a 357.761 euros.