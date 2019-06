L'Elles aposta per una artista consolidada a escala estatal amb Christina Rosenvinge

El festival Elles de Sant Iscle (Sant Fruitós de Bages) fa una aposta per un gran nom de l'escena musical a escala estatal i l'escollida és Christina Rosenvinge, que amb tres dècades de trajectòria prové del duet Álex & Christina (¡ Chas! y aparezco a tu lado, 1988) però que ha evolucionat cap a un estil indie amb lletres introspectives que l'ha portat a tancar fa uns dies el Primavera Sound de Barcelona amb el disc Un hombre rubio (El Segell del Primavera, 2018).

El gestor cultural Pep Garcia, que impulsa l'Elles amb Rosa Vilanova, del Mas de Sant Iscle, destaca que, havent hagut d'anar als Estats Units perquè a Espanya no trobava comprensió en els seus primers discos en solitari allunyats del circuit comercial, Rosenvinge «ha fet una carrera delicada, allunyada de les masses. Portem un nom potent, però adequat per a Sant Iscle, que és un espai amb encant però reduït. Pot encaixar amb el nostre públic, que té un perfil madur i que també vol gaudir de l'espai».

El concert de Rosenvinge obrirà la sisena edició de l'Elles el divendres 12 de juliol, i l'endemà s'ha programat una doble actuació amb la manlleuenca Paula Valls i Saphie Wells, nascuda al Perú i afincada a Barcelona. «No hi ha teloners i artista principal, sinó que són dues grans artistes d'estils diferents», remarca Garcia. Amb el sobrenom de la Norah Jones catalana, Valls va emergir el 2016, quan tenia 17 anys, amb la força de les grans vocalistes de la música negra. Si Black and White, el seu primer EP, es va saludar com una alenada d'aire fresc, el seu nou treball I am, editat l'estiu passat, remarca la seva personalitat, amb un so més americà, més música negra, més folk, menys convencional.

Quant a Wells, graduada com a cantant de jazz i música moderna al Taller de Músics, oferirà un recital de jazz a l'estil dels anys 30 i 40 amb The Swing Cats. La seva veu càlida i melodiosa estarà acompanyada per Marc Masagué, guitarra; Alejandro García Granados, contrabaix, i Joan Subirats, saxo. Repassaran temes clàssics de Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Chet Baker, Duke Ellington i George Gershwin, entre d'altres.