El Kursaal convida el públic a conèixer la nova programació en un acte gratuït

Tothom qui ho vulgui podrà assistir de forma gratuïta demà dilluns a la presentació de la programació del Teatre Kursaal de Manresa per als darrers quatre mesos de l'any. L'acte tindrà lloc a la sala gran a partir de les 20 h, i per poder-hi entrar cal recollir prèviament la invitació a les taquilles o bé a la pàgina web www.kursaal.cat. En la trobada hi participaran alguns dels artistes que passaran posteriorment –d'agost a gener– per l'escenari de la capital bagenca. El músic manresà Ferran Barrios i l'actriu Rosa Andreu (a la foto) interpretaran un fragment de Memòries de les oblidades; Eduard Costa, ex-Amics de les Arts, presentarà el seu darrer treball, L'últim indi; el Mag Txema farà uns números de màgia, i tant el quintet femení Wom's Collective com els manresans The RubberSoul tocaran en directe. També hi seran les actrius Míriam Iscla i l'artesenca Mont Plans. Després de la gala, que presentarà Cristina González, s'inaugurarà la nova il·luminació del pati del Kursaal, que estarà oberta cada vespre.