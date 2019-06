La realitat virtual aixeca l'espectador de la cadira amb unes ulleres 'hi-tech'

Tens dues espases làser a les mans per escapçar uns cubs que t'arriben a tota velocitat. Et mous espasmòdicament convençut que el moviment flueix enèrgic i elegant, fins i tot èpic, i que res t'aturarà, però et treus les ulleres de realitat virtual i prens consciència que has estat executant una coreografia tant ridícula com divertida als ulls dels teus acompanyants, que no han parat de fer-te fotos mentre jugaves amb les Oculus Quest. Pura filigrana tecnològica per al model més avançat d'aquesta empresa que va ser adquirida per Mark Zuckerberg, Mr. Facebook.

La Manrusionica va arrencar ahir al migdia al parc de la Seu al ritme tranquil d'Ivy Barkakati i Phran, nordamericana ella, veneçolà ell, instal·lats tots dos a Barcelona. Veus i melodies per acompanyar el ritual de la sagrada hora del vermut. En la primera foto fixa del festival hi sortien els infants que jugaven amb les peces del Lego -alguns d'ells amb auriculars per mitigar el so de l'electrònica-, joves asseguts a les taules amb una cervesa a la mà -els 50 són els nous 30- i famílies amb criatures gaudint d'un dia de sol.

Cap a les 2 del migdia, es podria parlar, en termes futbolístics, d'un ple absolut. Una petita representació de la legió de col·laboradors que fan possible el certamen -més de 80, van explicar des de l'organització- satisfeien les necessitats alimentícies dels concurrents. Un grapat d'encuriosits, però, es refugiaven sota una carpa en la xerrada que van oferir Adrian RW i Patricia M. Val, de l'empresa Futura Space, sobre les possibilitats de la realitat virtual. Després d'explicar com l'empresa va néixer del no res i amb tot per fer en un sector poc desenvolupat a l'estat, els dos responsables de la firma barcelonina van posar tres tipus d'ulleres a disposició dels assistents.

La gran virtut de les Oculus Quest és el fet que no necessiten cables que les mantinguin unides a un ordinador o el telèfon mòbil. I, a més, permeten 6 graus de llibertat a l'usuari: no només girar el cos estàtic sinó també el desplaçament.

En la seva primera visita a la Manrusionica, Val va explicar a aquest diari que «l'espectador és el contingut»: si no reacciona a allò que veu en la realitat virtual que li proporcionen les ulleres, no li servirà de res posar-se-les. «Cal reeducar l'usuari», va afegir Val, refermant amb aquesta sentència el canvi de concepte que implica la realitat virtual i que pot revolucionar el món de la cinematografia.

Durant tot el dia, a redòs dels imponents blocs de pedra que sustenten des de fa set segles la basílica de la Seu, la fragilitat del so produït electrònicament des de l'Escenari Thunderbitch va conviure amb la voluptuosa volatilitat de la realitat virtual. Era el primer workshop d'una jornada que, a més de música, també va oferir experiències com la de David Aguilar, un jove que es fa dir Hand Solo perquè no se li va desenvolupar bé el braç i la mà dreta, i un tast amb música electrònica per posar nom a cinc nous vins del celler manresà Oller del Mas.