L'Orfeó Manresà reconeix la feina de tres figures clau dels últims vint anys

L'auditori del Conservatori Municipal de Música va acollir ahir l'Orfeó Manresà i l'Escola Coral en la 5a edició de l'Orfeonada. Un acte que va constar d'una mostra dels diversos grups de cantaires de l'entitat i durant el qual es va retre homenatge a tres figures que han tingut un paper rellevant en la història recent: Lluís Piqué com a president, Antoni Fernández en qualitat de vicepresident i Lluís Arguijo com a director.

Després d'una cançó introductòria de l'Orfeó dedicada al fundador Pere Garcia, el grup dels més petits de l'Escola Coral van sortir a l'escenari per fer una cantata anomenada I love you, un viatge per diversos països i diferents cançons cantades en català, italià i fins i tot en eusquera. La bona coordinació i interpretació dels petits va acabar amb un lliurament de diplomes per a cadascun d'ells.

Seguidament va ser el torn dels mitjans, van fer una interpretació anomenada El meu destí, una cantata amb un missatge contundent: la possibilitat i la voluntat de canviar la dinàmica de destrucció del planeta. En aquesta actuació es van cantar cançons mítiques com Em dones força i Hallelujah. L'actuació va acabar amb una cançó del Petit Príncep i, altre cop, amb un lliurament de diplomes per a cada estudiant.

Finalment, els veterans de l'Orfeó van interpretar Per un tros del teu cos, de Lluís Llach, i arranjada pel director Xavier Pagès.

Un cop finalitzades les actuacions, Jordi Torner, veterà de l'Orfeó, va presentar un reconeixement per a tres persones de gran importància de l'entitat. En primer lloc, Antoni Fernández, que va ser vicepresident del 1988 fins al 2018: entre llàgrimes d'emoció, va rebre el reconeixement de tot l'Orfeó, i es va destacar la seva honestedat i coherència.

En segon lloc, van fer pujar a l'escenari el director musical Lluís Arguijo, el qual, i segons Torner, «durant 19 anys es va deixar la pell perquè un Orfeó limitat pugui donar la talla amb actuacions de primera». Arguijo va manifestar la «relació apassionada» que té amb l'Orfeó i va agrair a Manresa per haver-lo acollit tan bé des del Palau de la Música Catalana.

L'últim reconeixement va ser per a Lluís Piqué, president durant 21 anys, del 1997 al 2018, el qual es va mostrar molt agraït a totes les persones que van ajudar-lo a tirar endavant. «Els moments més importants de la vida no són les coses, sinó allò que vivim amb elles i, sobretot, amb qui les vivim», va dir Piqué.

L'acte es va cloure amb les paraules de la nova presidenta, Montserrat Corrons, i de l'alcalde de Manresa en funcions, Valentí Junyent, i es va regalar una batuta als tres guardonats.