Sorteig d'una entrada doble per veure «Tosca» al Gran Teatre del Liceu

Torna al Liceu el muntatge de Paco Azorín de l'òpera de Giacomo Puccini. Odi, amor, passió, violència i religió van de bracet en aquesta obra mestra del compositor de Lucca. Viure per l'art i morir per l'amor són les dues constants de Tosca, el triangle visceral perfecte entre Cavaradossi, Tosca i Scarpia, en el context dels temps convulsos de la Roma envaïda per Napoleó.

