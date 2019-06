El Festival de Música Antiga dels Pirineus passarà per 16 llocs de la Catalunya Central

L'estiu de l'any 2011, el Festival de Música Antiga dels Pirineus es va posar en marxa amb 16 concerts en 10 municipis, cap d'ells a la Cerdanya ni el Berguedà. Vuit edicions més tard, el certamen presenta un programa de 53 concerts en 36 localitats que s'escampa des del Ripollès -enguany s'hi suma Camprodon- fins a la Vall d'Aran i del Berguedà a Andorra i el Rosselló francès. L'augment de la iniciativa és inqüestionable i, en l'edició que començarà el proper 5 de juliol a la catedral de la Seu d'Urgell, hi haurà 27 actuacions en 16 indrets de les comarques del Berguedà, la Cerdanya, el Solsonès i l'Alt Urgell.

Al llarg de l'estiu se celebren incomptables festivals musicals i escènics arreu del país. Des dels certàmens de grans pressupostos de la Costa Brava fins a iniciatives de gran qualitat com el festival d'orgue de Montserrat i el de música clàssica de Sant Fruitós de Bages que se celebra al monestir de Sant Benet. Des de fa gairebé una dècada, el Festival de Música Antiga apropa aquest gènere a les comarques pirinenques, amb un volum de programació que ja ha assolit unes dimensions impensables quan el projecte es va posar en marxa. Tot i que enguany hi ha una població menys en el calendari que fa dotze mesos, s'ha programat un concert més.

El festival va tenir el 2018 un total de 6.000 espectadors. Una xifra que es pot repetir enguany gràcies a la presència en el repertori de 21 propostes musicals diferents.

El concert inaugural tindrà lloc el 5 de juliol a la catedral de la Seu d'Urgell amb el concert Música barroca de Flandes i Catalunya que protagonitzarà l'Ensemble Flandriae-Pyrenaei unint músics flamencs i catalans. La capital de l'Alt Urgell serà l'epicentre del festival, amb fins a sis concerts. En aquesta comarca també es faran concerts a Organyà, Vilanova de Banat i Estamariu.

Berga tindrà quatre concerts: el primer se celebrarà el 14 de juliol a l'església de Sant Quirze de Pedret a càrrec de Romina Lischka & Sofie Vanden Eynde ( Música per a viola de gamba i tiorba a la cort de Lluís XIV). Del Berguedà, també formen part del festival pirinenc Bagà, Avià i Maçaners. Pel que fa al Solsonès, en la llista hi ha Riner -amb dues vetllades al santuari del Miracle- i Castellar de la Ribera (església de Sant Julià de Ceuró).

Puigcerdà acollirà un parell de concerts com a cap d'una comarca, la Cerdanya, de la que també hi ha Talló, Llívia, Fontanals i Alp en la relació de ciutats i pobles del festival. Per completar la llista dels concerts que es fan al nostre territori, es repetirà l'experiència de portar els músics -el Newman Trio format per Joel Bardolet (violí), Adam Newman (viola) i Pau Codina (violoncel)-, els instruments i el públic al refugi del Niu de l'Àliga, una muntanya situada al límit entre la Cerdanya i el Berguedà. L'habitatge es troba situat a 2.537 metres d'altitud. A la punta del cim hi conflueixen els termes municipals de quatre pobles (Alp, Urús, Das i Bagà).

La programació sencera del festival, amb els 53 concerts, es pot consultar a la pàgina web www.femap.cat, on també hi ha informació sobre les activitats paral·leles i els preus de cada actuació, així com dels packs turístics.