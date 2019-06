Dovella centra el nou número en els camins històrics de la Catalunya Central

Demà dijous, a 2/4 de 8 del vespre, a la sala d'actes del Centre Cultural Casino de Manresa, es presentarà el número 125 de Dovella, revista cultural de la Catalunya Central editada pel Centre d'Estudis del Bages (CEB), que se centra en els camins històrics de la Catalunya Central. La presentació anirà a càrrec de Joan Rovira que parlarà sobre "Els nous ponts i els camins ramaders al Pla de Bages".

Aquest número recull les ponències i comunicacions que sobre els camins històrics de la Catalunya Central es van presentar a les VII Jornades sobre patrimoni que cada any organitza l'entitat a finals de gener. Un total de nou articles recullen diferents aspectes dels camins. El dossier centra el tema en una comunicació sobre la situació geogràfica del Pla de Bages com a cruïlla de camins i de xarxa de vies pecuàries. Segueixen articles del camí ral de Manresa a Solsona; el de coll de Daví; els camins romeus de la muntanya de Montserrat; el que va de Manresa al monestir passant per Castellgalí; el camí de can Maçana i els camins que portaven a Manresa i a Santpedor. Acaba el dossier amb una anàlisi dels camins com a patrimoni públic i la seva protecció.

Tanquen el número un article sobre el desempenyorament d'unes corones reials a la Manresa del segle XIV i les seccions tradicionals de document i imatge inèdits. En aquest número s'inicia una sèrie de fitxes sobre patrimoni de la societat industrial, en aquest cas sobre la giratòria del dipòsit de locomotores de Sant Vicenç de Castellet, del 1917.