The Patum in danger és el nom del nou llibre infantil de la festa escrit per les professores Eva Corominas, Núria Prat, Isabel Rumbo i Lara Saenz amb il·lustracions de Rubén Torres. És fruit del treball de quatre professionals de l'educació que formen part d'un grup de treball de mestres d'anglès del Berguedà, que comparteixen experiències i col·laboren en diverses iniciatives.