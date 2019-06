Javier Moll: «La incorporació de Diario Córdoba reforça la nostra presència a Andalusia»

Dins la ronda de visites a les instal·lacions de les capçaleres del Grup Zeta que Prensa Ibérica ha adquirit, el seu president, Javier Moll, ha estat aquest dijous a l'edifici de Diario Córdoba, on s'ha reunit amb l'equip directiu i ha conegut els seus professionals, als quals ha saludat un a un.

Durant el recorregut, Moll ha estat acompanyat pel director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot; la directora general de Gabinet de Presidència, Relacions Institucionals i Serveis Jurídics, Irene Lanzaco; Juan Antonio López Ruiz de Zuazo, conseller delegat de Prensa Ibérica a la Comunitat Valenciana, i Enrique Simarro, director general de Premsa Regional de Grup Zeta. Els han acompanyat el director de 'Córdoba', Francisco Luis Còrdova, i el gerent, Andrés Sánchez.



En la seva intervenció, el president de Prensa Ibérica s'ha referit als reptes del futur, en què la digitalització serà fonamental. "La digitalització serà un element clau -ja ho està sent- en la redefinició del nostre negoci", ha assenyalat Moll, que és partidari de "concentrar bona part dels nostres esforços en el desenvolupament digital".

En la "nova època" que comença i que, segons ha destacat, "vam iniciar junts", l'estratègia ha de "pivotar" sobre tres eixos, els "continguts de qualitat", la "innovació en els formats" i l'"adaptació als nous entorns digitals "perquè" canvien les tecnologies i els hàbits, però els senyals d'identitat que tots associem al bon periodisme han de romandre ".

Javier Moll ha assegurat que "la incorporació de Diario Córdoba és important per a Prensa Ibérica" ??i "reforça" la presència del grup a Andalusia, on també edita La Opinión de Málaga. La capçalera cordovesa se suma a una xarxa de 25 diaris regionals i locals que, segons Moll, "en paper i en digital tenen vocació de lideratge". Amb la incorporació de Zeta a Prensa Ibérica, el grup és ara "més fort i està millor preparat per encarar nous reptes", ha afegit.

Centre d'impressió



Després de la visita a la redacció, Javier Moll s'ha acostat també a Iniciativas de Publicaciones y Impressión, la rotativa de Diario Córdoba. Allà ha saludat els seus professionals i ha destacat "la rellevància que tenen en aquest negoci els centres d'impressió" i la "estratègia de creació de plantes industrials d'arts gràfiques que Prensa Ibérica ha seguit al llarg de la seva història".