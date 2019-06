El rodatge del film «Terra de telers» encara la recta final

Després d'uns mesos de pausa, la pel·lícula Terra de telers encara la seva fase final. La colònia Vidal acull fins al 19 de juny el rodatge d'aquest film històric que dirigeix Joan Frank Charansonnet ( Pàtria) i que recrea la vida en una colònia industrial en una trama que transportarà l'espectador des dels temps de la República fins al tancament de les fàbriques els anys 80.

El rodatge, que pretén ser molt realista i detallista, va començar el mes de febrer, aprofitant el clima i l'atmosfera hivernal, i s'ha reprès ara. Aquesta nova etapa estival tindrà l'equip ocupat bona part del mes de juny i alguns dies de juliol, quan es donarà per tancat el rodatge. El film passarà llavors per la fase de postproducció amb l'objectiu de ser presentat al mercat nacional i internacional i fer una ruta de festivals durant el primer semestre del 2020.

Segons ha explicat Charansonnet, «la intenció és que els espectadors coneguin com es vivia en una colònia a través dels ulls de la família protagonista i especialment de la Julieta, que amb sis anys començarà a viure a la colònia i hi passarà la resta de la seva vida. Així es farà un retrat de manera genèrica i des d'una mirada positiva, tot i tenir clar que també es van viure moments de duresa». Un dels aspectes clau de Terra de telers és la fotografia, que anirà a càrrec de Joan Babiloni. Com remarca Charansonnet, la intenció és que el film s'inicï en blanc i negre, passi al sépia, i s'arribi al color els anys 80.

Els espectadors coneixeran, per exemple, l'arribada de la turbina Francis per aprofitar l'aigua del riu per a la producció, l'estrena d' El cafè de la Marina, la primera pel·lícula l'any 1931, la guerra civil, la postguera, la mort del dictador i el propi tancament de la colònia al principi dels 80. Amb un guió que signen Charansonnet i la berguedana Alba López, el film el protagonitzen Ramon Godino, Miquel Sitjar, Joan Massotkleiner, Queralt Albinyana i Aleix Rengel, entre d'altres. En total, una quarantena d'actors i fins a 150 figurants.