Sons del Camí portarà Gerard Quintana i Elena Gadel als jardins de la Cova i a la Seu

Continuïtat i consolidació. Aquestes són les dues paraules que, segons Joan Calmet, regidor de Turisme en funcions de l'Ajuntament de Manresa, defineixen el cicle musical Sons del Camí, que arriba a la seva sisena edició i que ahir es presentava a la Sala Gòtica de la basílica de la Seu. El festival, que posa l'accent en la música espiritual i contemplativa, està imbrincat en el projecte Manresa 2022 amb la intenció, però, que sigui un dels llegats de la ciutat més enllà d'aquesta data, com ahir refermava Calmet.

Sons del Camí ha anat creixent des de la modèstia i ha acabat formulant un cicle pensat per fer-se un forat en una època curulla de festivals, a la comarca i al país, que, a banda de remarcar el concepte de música «amb ànima» (que pot englobar pràcticament qualsevol estil), vol confegir una programació on no hi falti «un artista del ter-ritori; un artista del camí ignasià i un parell de caps de cartell», remarcava Albert Tulleuda, gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa. Tot plegat en espais «de gran potència patrimonial», relacionats amb Sant Ignasi i reconvertits en escenaris de concerts. Enguany, el parc i la basílica de la Seu i els jardins de la Cova. Així, aquesta sisena edició, que se celebrarà del 17 al 26 de juliol, tindrà sis concerts en dues setmanes, amb noms com el manresà Damià Olivella (proposta del territori); el basc Iban Urizar (nom 'ignasià') i dos caps de cartell: Gerard Quintana, que presentarà el seu nou espectacle, Intocables; i Elena Gadel, que portarà a Manresa el seu segon disc en solitari, Delicada.

Per a Calmet, el cicle, que té com a director artístic Albert Galbany, ha intentat buscar un «equilibri» entre els noms masculins i femenins i entre «els noms més populars que sempre tenen un retorn mediàtic» i els qui s'inscriuen en una tradició musical concreta, com seria el cas de la internacional cantant valenciana Mara Aranda, –amb un treball que ha girat al voltant de la tradició Mediterrània– i Muom, un atípic grup vocal especialitzat en cant difònic.



Dos concerts de pagament

Si l'any passat i per primer cop Sons del Camí va deixar de ser gratuït en cinc dels sis concerts, enguany els seus promotors s'han fet enrere –«no va acabar de funcionar», reconeixia Calmet– i només seran de pagament els caps de cartell: Gerard Quintana, que actuarà el 19 de juliol als jardins de la Cova, i Elena Gadel, que tancarà el cicle el 26 de juliol a la basílica de la Seu. Ambdós concerts tindran un preu de 12 euros amb entrada anticipada, i de 15 a taquilla. I un abonament anticipat per als dos recitals serà de 20 euros. Els quatre concerts restants seran gratuïts però amb la fórmula de taquilla inversa per al públic que així ho consideri. Com l'any passat, el 20 % del taquillatge i els ingressos per taquilla inversa que es recullin es destinaran a diversos projectes de l'Associació Catalana per la Pau, que realitza projectes de cooperació en països en conflicte.

El festival té un pressupost de 20.000 euros, que, com ahir explicava Tulleuda, surt del taquillatge i s'hi suma el patrocini de l'Obra Social La Caixa i la Diputació de Barcelona. Sons del Camí també s'inclou en el programa de les festes de Sant Ignasi i coincidirà amb diferents visites guiades a la Seu.