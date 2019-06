Rafel Nadal presenta la seva darrera i premiada novel·la, «El fill de l'italià», a l'hotel Berga Park

L'hotel Berga Park acollirà avui (12 h) la presentació de llibre El fill de l'italià (Columna), del periodista i escriptor gironí Rafel Nadal, guardonat amb el Ramon Llull i la novel·la més venuda en català del darrer Sant Jordi. L'acte, organitzat per Òmnium Berguedà, el conduirà l'escriptor i actor Xavier Gonzàlez-Costa. El fill de l'italià se situa a Caldes de Malavella on el 1944 van arribar un miler de mariners italians, supervivents del cuirassat Roma. Una història real molt poc difosa que explica, a través de diferents veus, com el protagonista (Mateu) decideix, després de la mort de la mare, buscar el seu pare, un mariner italià.