El festival SonaB aposta per la percussió amb cinc concerts al barri vell de Berga

Primer va ser la música folk, l'any passat, la veu, i enguany la percussió serà el fil conductor. L'Ajuntament de Berga aposta per tercer any per omplir de música el barri vell durant les nits d'estiu amb el festival SonaB, un certamen que va néixer per acostar al públic nous estils musicals «amb propostes originals i atrevides» i, a la vegada, donar vida a les places i carrers de la part alta de la ciutat, «on habitualment no s'hi programen activitats culturals». Així ho va explicar ahir la regidora de Cultura, Mònica Garcia –que avui deixa el càrrec amb l'entrada al consistori del nou equip de govern–, durant la presentació del programa del SonaB d'enguany, que tindrà lloc els dijous del 27 de juny al 25 de juliol.

Garcia va recordar que els objectius del festival en aquesta tercera edició continuen sent els mateixos que els del primer any. «És una aposta de la regidoria de Cultura per oferir de manera gratuïta espectacles musicals que permetin al públic la descoberta de propostes que segurament si es programessin en un teatre tindrien menys impacte», va dir. Enguany, amb espectacles i artistes que mostraran moltes maneres diferents d'entendre la percussió.

El SonaB manté el format habitual i cada dijous s'oferirà un taller gratuït previ al concert al mateix espai i dirigit pels artistes que a la nit protagonitzaran l'espectacle. El festival s'iniciarà el proper 27 de juny amb un taller i un concert de percussió africana amb el grup Djilandiang. Durant les setmanes posteriors, passaran pel certamen el grup de percussió de carrer Sound de Secà, els txalapartaris Javier Olaizola i Fernando Langarika, el percussionista Santi Serratosa i la formació de percussió amb els peus Camut Band. «Hem buscat espectacles molt diferents dins del que s'entén com a percussió», va destacar ahir Garcia. «Una programació que creiem que permetrà al públic descobrir-ne nous estils», va afegir.

El festival s'iniciarà i finalitzarà a la plaça de la Pietat i passarà per la plaça del Forn, la plaça de Sant Pere i arribarà fins a la plaça de Santa Magdalena. Els escenaris són els mateixos que en l'edició passada, tot i la voluntat de l'organització de buscar nous espais per oferir-hi els concerts en properes edicions. «Els requisits tècnics per oferir concerts ens limiten una mica a l'hora de buscar emplaçaments», va lamentar.



Conèixer la txalaparta

El txalapartari Javier Olaizola també va ser present a la presentació del SonaB ahir per avançar els detalls del taller i el concert que protagonitzarà juntament amb Fernando Langarika a la plaça de Santa Magdalena el proper 11 de juliol. Olaizola, basc instal·lat al Berguedà ja fa uns quants anys, va avançar que, a part del taller que està obert a petits i grans, oferiran un concert que tindrà una part didàctica. «Amb el temps que porto a Catalunya m'he adonat que hi ha molta gent afí a la cultura basca que no coneix res sobre la txalaparta», va dir. És per això que durant el concert parlaran sobre els orígens d'aquest instrument tradicional, parlaran de la seva evolució i dels materials amb els quals estan fets.