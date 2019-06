Un film que només se sosté per bruno ganz

el vendedor de tabaco

? Àustria, Alemanya, 2019. Drama. 114 minuts. Direcció: Nikolaus Leytner. Guió: Klaus Richter i Nikolaus Leytner, basant-se en la història de Robert Seethaler. Intèrprets: Simon Morzé (Franz Huchel), Bruno Ganz (Sigmund Freud), Johannes Krisch (Otto Trsnjek), Emma Drogunova (Anezka). Pantalles: Bages Centre (Manresa).



El febrer d'enguany va morir Bruno Ganz, un actor superb i una de les grans icones del cinema d'autor rodat en el darrer mig segle. La seva figura està associada a cineastes majors (Rohmer, Wenders, Herzog, Angelopoulos?) i a tot un seguit d'obres mestres que han marcat diferents generacions: La marquesa de O, El amigo americano, Cielo sobre Berlín, La eternidad y un día?

El vendedor de tabaco recull una de les seves últimes interpretacions. La pel·lícula està ambientada en la Viena dels anys trenta, quan Aústria és annexionada per Alemanya i les tenebres del Tercer Reich esdevenen una amenaça poderosa. Sigmund Freud, un dels símbols més contundents del pensament modern i lliure que està a punt de ser devorat per la desraó del nazisme, és un apassionat dels havans i inicia un relació intensa i edificant amb el jove aprenent que treballa en l'estanc on compra els cigars. El film es concentra en l'amistat entre un savi i un noiet sensible i amb inquietuds intel·lectuals que connecta perfectament amb el mític psiquiatre. El vendedor de tabaco aspira a reflectir l'agonia dolorosa d'un univers (l'Europa civilitzada) i l'ascens inevitable de la intolerància més destructiva. Les seves intencions són més que lloables, però s'estavellen amb un tractament acadèmic que se sustenta en una reconstrucció històrica massa plana i en una posada en escena sense cap tipus de grapa visual. El seu esperit crític perfila un didactisme massa simple perquè el seu embolcall formal i dramàtic està al mateix nivell que el telefilm més modest de sobretaula. L'esforçada direcció de Nikolaus Leytner només se sosté per la superlativa composició de l'immems Bruno Ganz, que torna a encarnar prodigiosament, després del Hitler d' El hundimiento, un altre personatge històric.