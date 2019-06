L'Escola de Ballet Olga Roig celebra avui la 52a Gala de la Dansa al teatre Kursaal

L'Escola de Ballet Olga Roig celebrarà avui, al teatre Kursaal de Manresa, la 52a Gala de Dansa, un festival que, des del 1967, ha servit per ensenyar el treball dels ballarins i ballarines del centre. La gala començarà a 2/4 de 7 de la tarda i enguany es presentaran tres produccions en les quals l'escola porta treballant els darrers mesos. Es podrà gaudir de dansa clàssica i de dansa contemporània amb Film, Sospir i el tercer acte del ballet Le Corsaire. En aquesta darrera producció hi participen tots els alumnes: des dels 3 anys fins als 30. Des de 2015 l'escola la dirigeix la ballarina i coreògrafa manresana Laura Bataller. La fundadora del centre, la ballarina Olga Roig, continua formant part de l'equip docent com a membre i assessora.