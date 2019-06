L'Andrea Motis Quintet convida Berga a viure la Patum sota la pàtina musical del jazz

El concert de Patum sempre és una invitació als berguedans a viure les sensacions de la gran festa del Corpus local des d'una altra perspectiva. Aquest any tocava fer-ho des de la pàtina noctàmbula i talentosa del jazz. La 22a edició del Concert de Patum Memorial Ricard Cuadra va portar a la plaça Sant Pere una de les grans estrelles internacionals del jazz actual, Andrea Motis, acompanyada d'un quintet amb Joan Chamorro al contrabaix, Ignasi Terraza al piano, Josep Traver a la guitarra i Esteve Pi a la bateria i, en la segona part, també amb la banda del Memorial Ricard Cuadra.

Els centenars d'assistents que van omplir dissabte al vespre la plaça de Sant Pere, les entrades de cadira es van esgotar, van rebre entregats la joia del planter musical català, que es va atrevir a incorporar lletres pròpies, per exemple, en una antiga havanera de la Patum que feia dues dècades que no s'interpretava a plaça, segons va recordar. El concert va combinar peces ràpides i ritmes lents subjectes sovint al solo de la genial trompetista. En acabar els temes, els aplaudiments es combinaven amb els clàssics xiulets d'admiració d'aquest gènere musical. Alguns assistents comentaven que els agradava l'estil i valoraven el talent dels músics, però que, si havien de ser sincers, algun cop els costava endevinar la melodia patumaire que s'amagava darrere el virtuosisme dels jazzistes. En aquest sentit, el concert de la Patum ja és això, comentaven altres, una manera alternativa de viure les músiques de la festa.

Amb l'entrada de la banda les fantasies del públic van volar cap al món de pólvora que li ve a sobre. En aquesta segona part, el so contundent de la banda va impregnar la vetllada d'un nou to de solemnitat que va enllaçar el públic amb els salts de plens, i això ja va aixecar uns quants balls entre els espectadors que s'estaven drets al fons de la plaça. La melodia de l'àliga i la dels tirabols van ser molt ben rebudes amb ritmes ara més marxosos, ara aires brasilers, ara en versió Orleans... però al fons de totes les melodies hi descansava un aire de Patum. I en l'ambient ja entregat del tirabol, públic i músics van trencar el respecte inicial. Andrea Motis va ser convidada a veure barreja amb porró amb la rialla còmplice dels assistents. Les notes finals amb els músics a tocar del públic van configurar l'apoteosi final digna de la plaça Sant Pere.



Comiat de Sergi Cuenca

En nom de la direcció musical, Sergi Cuenca va remarcar que «estem molt contents amb l'encert de l'Andrea Motis Quintet, pel repertori i amb l'obra que ha fet Sergi Vergés, que ha sabut transmetre exactament el que és la Patum dins del món del jazz i el que és la nostra banda; ha estat molt agradable de tocar i encara més de sentir».

Al final del concert, el públic va rebre l'anunci que Cuenca deixa la direcció del Concert de Patum, raó per la qual li van agrair la feina i li van entregar obsequis. Cuenca va agrair al públic la fidelitat a la cita durant 22 anys i el suport que ha rebut del seus col·laboradors més propers, de la família, així com dels músics que hi han pres part, i va desitjar sort als seus successors.