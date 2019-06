Gerard Quintana porta divendres a l'Espai Òmnium el seu debut en la literatura

Gerard Quintana (Girona, 1964) va aconseguir vèncer les seves «pròpies reserves i pors» i fer el salt a la literatura amb la novel·la Entre el cel i la terra (Columna), un dels èxits de la darrera diada de Sant Jordi. Quintana serà divendres a Manresa, a l'Espai Òmnium (c/ Sobrerroca, 38), per presentar a les 7 de la tarda el seu debut en la literatura.

El cantant de Sopa de Cabra explicava en la presentació del llibre, que va sortir al mercat el març, que Entre el cel i la terra contenia «molt de rock», si més no en l'actitud d'uns personatges que «juguen a trencar» el guió establert. Quintana, que tornarà a la capital del Bages el 19 de juliol amb el seu nou projecte musical, Intocables, en el cicle Sons del Camí, va començar l'escriptura d' Entre el cel i la terra coincidint amb l'1 d'octubre del 2017. Incapaç de continuar, va compartir amb un altre gironí, l'escriptor Rafel Nadal, l'angoixa que sentia. Va ser Nadal qui li va donar «la confiança per tirar-lo endavant». La novel·la narra la història d'un pintor de Bilbao, Patxi Saura, que arriba a Barcelona l'any 1952 per construir la vida que sempre ha somiat. És a la capital catalana on dues dones marcaran el seu destí.