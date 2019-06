Una productora americana grava un documental sobre Sant Ignasi a Manresa

La productora Word on fire d'Estats Units, amb un equip format per vuit professionals del sector audiovisual, és a Manresa per gravar un documental sobre la vida de Sant Ignasi. Abans de la seva arribada al Bages, han estat a Arévalo (Valladolid) i al santuari de Loiola (Azpeitia), punts també cabdals per explicar la trajectòria del fundador de la Companyia de Jesús.

Es tracta d'un projecte, que té un pressupost d'un milió d'euros, impulsat pel bisbe de Los Ángeles, Monsenyor Robert Barron, que fa un any que duu a terme el projecte documental "Catholisism: Privotal Players" (Catolicisme: els jugadors essencials") amb l'objectiu de mostrar tota la realitat de la vida d'alguns dels personatges més importants de l'església catòlica.

Formen part d'aquests documentals sants, artistes, místics i estudiosos com Sant Ireneu, Sant Agustí, Sant Tomàs d'Assis, Miquel Àngel, Santa Caterina de Siena, Sant Bartomeu... i Sant Ignasi de Loiola. Tots ells han estat escollits perquè han escrit la història de l'església i han canviat el curs de la humanitat.

Durant aquests tres dies de rodatge seran a la basílica Santa Maria de la Seu, a la Cova de Sant Ignasi i a Montserrat gravant imatges de recurs. El mes de juliol, tot l'equip es tornarà a desplaçar fins a Manresa per gravar declaracions i explicacions in situ del bisbe americà Barron.

La data de publicació del documental es preveu per d'aquí 6 mesos i es farà només en circuits tancats de seminaris i escoles catòliques d'Estats Units, tot i que un dels productors de les gravacions a Espanya, Alberto Pichardo, ha declarat que no es descarta que es pugui traduir a altres idiomes i projectar-se més enllà d'Amèrica.