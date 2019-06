Rajadell escoltarà Carles Cases en un concert íntim a la plaça de l'església

El juliol de fa quatre anys, el violinista Ara Malikian va canviar els grans teatres per la plaça de Rajadell en un concert promogut per la fotògrafa rajadellenca Marta Pich, col·laboradora d'aquest diari. Aquest juliol, la plaça de l'església es convertirà en l'escenari d'un íntim concert del composistor sallentí Carles Cases, en una proposta novament organitzada per Pich, aquest cop conjuntament amb La General d'Espectacles, i que es limitarà a 200 espectadors. Se celebrarà el dissabte 27 de juliol. El perquè Pich, especialitzada en fotografia musical, canvia l'objectiu de la càmera per vestir-se l'armilla de promotora de concerts només respon a una paraula: la «il·lusió» de portar a casa seva propostes musicals que «m'han agradat i vull compartir amb el poble».

Pich, que actualment treballa com a fotògrafa de Los Secretos, el Mago Pop i Ramon Mirabet, va quedar «captivada» pels concerts que el sallentí va fer el juny passat, sol al piano, al seu estudi de Borredà i que van donar lloc a una triple cita a la Sala Petita del Kursaal, el febrer. «Quan vaig veure el Carles Cases al Kursaal vaig pensar que seria una molt bona proposta per a Rajadell». Un comentari formulat en veu alta que el gestor cultural i amic personal de Cases Pep Garcia (La General), al darrere del projecte del compositor sallentí, li va dir a Pich que ho comentaria amb el músic. Cases, explica la fotògrafa, va decidir anar a veure l'espai i li va semblar idoni. Aquesta vegada, Cases estarà acompanyat del percussionista Robert Armengol (marimba, vibràfon i kalimba), músic habitual en els enregistraments i produccions del sallentí però amb qui, per primer cop, formen duet a escena. Un format que es va estrenar a final de maig a Barcelona.

Cases i Armengol oferiran un repertori arranjat per a l'ocasió que s'encetarà amb un espiritual - Espirituals és el títol del darrer disc de Cases, publicat el desembre-, recorrerarà algunes de les nombroses bandes sonores compostes pel sallentí -d' Eloïse a El perquè de tot plegat-, no oblidarà Llach - Cases va ser el responsable de la direcció musical i dels arranjaments del cantautor de Verges del 1983 al1990, i en els darrers anys també ha reinterpretat Llach als escenaris- i peces d' Araguaia (2014), un projecte amb els versos del bisbe Casaldàliga.