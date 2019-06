Seth, la nostàlgia més ben portada

En la seva visita promocional a Barcelona, a principis de juny, el dibuixant Seth parlava de Ventiladores Clyde (Salamandra Graphic, 2019) amb una barreja d'alleujament i recel. Alleujament si es té en compte que amb la publicació dona per tancada una història en la qual ha treballat durant més de 20 anys i recel per l'etern descontentament que acompanya els artistes més exigents; una característica que s'ajusta al mil·límetre al caràcter del canadenc.

Amb la sortida al mercat d'aquest còmic, l'autor publica definitivament el que hauria d'haver estat el seu segon llibre després del celebrat La vida es buena si no te rindes i que, finalment, s'ha vist avançat per muntanyes d'altres treballs, entre novel·les gràfiques, tires per a The New York Times, xerrades, exposicions i portades per a The New Yorker.



El treball d'una vida

En la presentació a la llibreria La Central del Raval, Gregory Gallant –nom real del dibuixant– es va referir sarcàsticament a l'argument d'aquest llibre com «la història de dos vells i el record del negoci familiar que havien regentat». Ell mateix va admetre, amb una copa de vi negre a la mà, que aquella era la pitjor manera que se li havia acudit de descriure el llibre, tot i que el seu esperit central es condensa en aquesta fórmula.

Fidel al seu estil, Seth teixeix una història on la nostàlgia per èpoques passades –i millors– s'escola en cada vinyeta i en cada gest de Simon i Abraham, els dos germans propietaris de la botiga que dona nom al còmic i que, a l'inici del relat, ja ha caigut en fallida. Seth i els seus personatges semblen viure en un passat estàtic que surt al pas en la forma d'interiors en decadència, exèrcits d'objectes tan estètics com obsolets i un sentit del pas del temps que emana de les pàgines i que s'allunya dels ritmes frenètics que imperen en el nostre dia a dia.

Per acabar de reblar aquesta sensació d'antologia, la lectura del llibre es pot entendre també com un viatge sinuós que ressegueix el creixement del dibuixant canadenc. Així, capítol rere capítol, el lector és testimoni d'una evolució gràfica que pren cos d'una manera pràcticament imperceptible fins que, de cop i volta, personatges, ambients i línies s'han reformulat per adaptar-se a una nova estètica. I, curiosament, aquest procés es deriva d'una manera extraordinàriament natural. Seth madura, es fa gran i, magistralment, l'experiència lectora l'acompanya.



Creixement constant

El creixement i el mestratge de Gallant, però, no es fan visibles només pel que fa al dibuix. Al llarg de les pàgines, Seth compon, aposta, s'equivoca i corregeix en un procés que treu tot el suc a la forma per episodis en la qual alguns capítols van anar veient la llum als països anglosaxons.

D'aquesta manera, els petits detalls que es pot intuir que menys funcionen ràpidament passen a millor vida gràcies a una forma de treballar, la d'alternar la redacció de capítols amb múltiples altres projectes, que es retroalimenta constantment. No en va, el dibuixant va ser prou explícit al respecte: «De tots els projectes en què treballes n'aprens alguna cosa, tant dels que tiren endavant com dels que abandones».

I, precisament, de projectes de tota mena Seth en sap un niu. De fet, aquest Ventiladores Clyde va néixer paral·lelament a una de les iniciatives més personals i ambicioses del dibuixant com és la de crear una ciutat sencera fictícia, posant especial èmfasi i dotant d'una història econòmica i social pròpia cadascun dels negocis dels seus car-rers. Un pla en el qual, segons va admetre, hi va començar a treballar construint maquetes de cadascuna de les botigues que perfilava fins que, un cop superat el centenar de locals, la manca d'espai del seu taller el va obligar a continuar desenvolupant la localitat només sobre paper.

La història de les maquetes és un exemple més d'una personalitat inquieta i polifacètica que ha dut Gregroy Gallant a experimentar amb diverses modalitats artístiques, fins i tot en l'aspecte musical. Diverses arts que, fidel a la màxima d'aprendre en cada jugada, cristal·litzen en diversos moments d'allò més inspirats, bona part d'ells protagonitzats pel personatge a qui anomena Simon.



Un objecte únic

Si fem cas del que l'autor ha dit i repetit en múltiples ocasions, aquest Ventiladores Clyde ha de ser el seu darrer treball de llarg format ja que, ha expressat, la seva voluntat passa ara per desenvolupar trames i històries més breus.

En aquest cas, doncs, podem considerar aquest títol com una fita única en la carrera d'un dels dibuixants més populars i influents des de final dels anys 1980 fins a l'actualitat. Fita irrepetible que, a més a més, arriba a les nostres llibreries en una impecable edició amb estoig dur i cuidada fins al mínim detall que convida a celebrar i gaudir d'una litúrgia: la de gaudir d'un gran còmic.



Un estil inconfusible

Gregory Gallant Seth (Clinton, Canadà, 1962) és considerat un dels grans del còmic actual. Amb una línia clara i un estil inconfusible, el canadenc és també un personatge icònic gràcies al seu barret i les seves ulleres de pasta rodones que li donen una aparença elegant i atemporal com els seus dibuixos. D'ell, n'és coneguda la seva amistat amb dos altres dibuixants icònics dels anys del canvi de segle: el també canadenc Chester Brown i el nord-americà Joe Matt. Tres autors que comparteixen una línia similar en les seves pàgines i que sovint es retraten i es fan aparèixer mútuament en els seus còmics respectius. Ara Seth publica Ventiladores Clyde, una obra monumental que ha escrit durant més de 20 anys i que recentment ha presentat a Barcelona.