Rosalía recull el Premi de les Arts Escèniques Antonio Banderas

Rosalía va recollir dimarts el Premi de les Arts Escèniques Antonio Banderas, que atorga l'Escola Superior d'Artes Escèniques de Màlaga (ESAEM). L'artista catalana va rebre el guardó de mans del mateix actor malagueny ("El premi ets tu", li va dir Banderas), i ho va fer emocionada després de presenciar l'espectacle d'homenatge que li van dedicar el estudiants de l'ESAEM. "La fe és l'idioma del cor", va declarar Rosalía, tot explicant que identifica fe amb "l'amor que un posa en les coses" i que això és fonamental per dedicar-se a les arts escèniques.

De manera espontània, Rosalía va interpretar 'A tu vera' dedicada a Antonio Banderas, la mateixa peça inclosa a la pel·lícula 'Dolor y gloria', concretament en un instant del film d'Almodóvar en què es recrea la infància del personatge que interpreta Banderas.

Després del seu pas fulgurant pel Festival Primavera Sound 2019, Rosalía ha recollit ara el Premi de les Arts Escèniques Antonio Banderas. El guardó s'havia anunciat fa dues setmanes, i la gal·la d'entrega va tenir lloc ahir a Màlaga.

Per l'ocasió, els alumnes de l'ESAEM van preparar un espectacle d'homenatge a l'artista de Sant Esteve Sesrovires, representant amb coreografies diversos temes de Rosalía, incloent fins i tot el seu darrer senzill, 'Aute Cuture'.

Emocionada, Rosalía va manifestar que és "inspirador" veure com persones "amb talent" poden estudiar el que els agrada, i va reflexionar sobre la importància de la dedicació i de la fe com a punts de partida, i de tenir una "visió o idea" per convertir-la en realitat.

De la seva banda, Antonio Banderas va afirmar que Rosalía és "una dona fulgurant, intel·ligent i apassionada" i la va situar "no com a present sinó com a futur de les arts escèniques" a l'Estat.