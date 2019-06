Debat sobre el dret al refugi, avui a Sant Domènec

La plaça Sant Domènec acollirà avui una trobada entre artistes i membres d'entitats d'acollida per commemorar el Dia internacional de les persones refugiades. A la plaça s'instal·larà una haima que es convertirà en un espai de reflexió, intercanvi i informació sobre projectes concrets de suport a les persones refugiades.



Taula rodona

A dos quarts de vuit començarà una taula rodona organitzada per la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera. En la primera part del debat s'explicarà com es fa l'acollida de persones refugiades a Manresa, a càrrec de Iolanda Marco, responsable territorial del Programa Ampara; Laia Cor-ral, advocada; dues representants de la Fundació Apip-Acam; i Ferran Rofín, advocat de la Fundació Germà Tomàs Canet. Posteriorment, a la taula rodona s'exposarà l'experiència dels artistes Marc Sellarès i Moulud Yeslem.

El bagenc Marc Sellarès és autor d'una obra que defensa els drets de la dona, els treballadors i la immigració. Van tenir especial ressò El bosc de les creus i el túnel cavat a Tijuana, just davant del mur de la frontera que separa Mèxic i els Estats Units. Properament presentarà el seu projecte Maremortum per denunciar la tragèdia dels naufragis d'immigrants al Mediterrani.

Acompanyarà Sellarès l'activista i artista sahrauí Moulud Yeslem, que va arribar sent un nadó als camps de refugiats d'Algèria fa més de quaranta anys. Amb el seu projecte Per cada mina una flor, milers de persones han conegut la situació del Sàhara. Amb ells dos, l'artista plàstica Aina Sallés, que ha coordinat l'Espai Creatiu «Del Pinzell a la Denúncia», on diferents persones, la majoria refugiades que actualment viuen a Manresa, han expressat amb la pintura els sentiments i reptes entorn del refugi i les seves esperances vers el futur. La trentena d'obres es podran veure fins al 28 de juny a Sant Domènec.



Cloenda musical

El músic barceloní resident a Manresa Oriol Barri serà l'encarregat de fer una cloenda musical que repassarà també la seva experiència de persones refugiades en diferents camps a Grècia.