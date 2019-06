L'escola Musicant de Cardona estrena amb èxit «La cançó més bonica»

L'Escola Municipal de Música de Cardona, Musicant, va omplir dissabte al vespre la plaça de la Fira en l'estrena de la cantata La cançó més bonica, creada per Xavi Ventosa (música) i Jordi Santasusagna (lletra) amb motiu de la celebració dels 25 anys del centre. 180 alumnes i professors de totes les edats van pujar a l'escenari per mostrar als assistents una peça composta per 11 cançons que lloa les virtuts de la música a partir de la història d'un poble que no en té i la vol trobar. La posada en escena va ser un èxit i culmina la commemoració de les noces d'argent.