La Mostra fitxa Ramon Giné com a director artístic

La Mostra d'Igualada té nou director artístic, el sisè en la seva història. Ramon Giné rellevarà Pep Farrés (al càr-rec des de 2015) en la 31a edició de la fira d'espectacles infantils i juvenils, que tindrà lloc del 26 al 29 de març. Giné s'incorporarà a l'equip de la Mostra aquest mateix mes de juny, coincidint amb l'obertura de la convocatòria de propostes artístiques ( www.mostraigualada.cat), que es tancarà el 15 d'agost.

El projecte de Giné ha obtingut la millor puntuació de les tres candidatures presentades. L'adjudicació de la direcció artística s'ha resolt a través d'un concurs públic avaluat per una comissió tècnica integrada per agents del sector i representants de diverses administracions. Serà director artístic per un període de 2 anys prorrogable fins al 2023.

Postgraduat per la UB en Producció i Gestió d'Espectacles, Ramon Giné té més de 20 anys de trajectòria en el sector cultural. Als inicis de la seva carrera va treballar com a actor amb companyies com Zum Zum Teatre, La Baldufa i el Centre de Titelles de Lleida, entre d'altres. Més endavant va dedicar-se a la producció artística i, després, a la gestió cultural. Els darrers 4 anys ha estat tècnic de Cultura, Joventut i Festes de l'Ajuntament de Juneda, i responsable de la programació del Teatre Foment.