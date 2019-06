Vi_suals impulsa 34 curts en 12 anys

Vi_suals, la mostra de creació artística que impulsa cada primavera l'Ajuntament de Manresa, i que actualment està vinculada al món del vi, ha produït 34 curtmetratges en 12 anys. El balanç «molt positiu» és a causa, en bona part, de la intervenció de Cineclub Manresa, l'entitat que proposa als cineastes locals la creació de peces audiovisuals amb l'al·licient de projectar-les en pantalla gran a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om. «És l'empenta per als joves que volen començar a exhibir en públic. El format permet que autors desconeguts s'engresquin a produir formats que no sempre troben encaix en festivals. Aquí hi ha espai per a l'experimentació, sense grans pressupostos, però gran control del resultat final», exposa Ariadna Torres, de Cineclub.

En aquests dotze anys, s'han creat curts com Les arrels, de Xavier Moreno, premiat al Most, el Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava de Vilafranca del Penedès. I directors produïts per Vi_suals s'han llaurat una trajectòria en el camp audiovisual: Gerard Quinto ha estrenat enguany el llargmetratge 7 raons per fugir; Jorge Caballero ha gua-nyat la secció Latitud del DocsBarcelona del 2016 amb el documental Paciente; David Villarreal ha dirigit i fet el guió de Patates rosses, la primera websèrie de TV3...

A més, Torres destaca que Vi_suals ha generat «una petita xarxa d'autors locals en l'àmbit de l'audiovisuals, i això és molt positiu. Els artistes s'han d'ajuntar per créixer i donar-se suport, de cara a fer treballs cada cop més ambiciosos». Per exemple, un dels directors dels curts presentats enguany, Marc Baylina, ha engegat la productora Infilmable amb el seu grup de treball, que completen Pau Gros, el guionista de Tu, i Ricard Renalies i Mireia Galí, responsables de producció (Galí també s'han encarregat del muntatge). «Hi ha gent d'altres edicions que també s'ha interessat per formar-ne part», apunta la responsable de Cineclub.

Baylina assenyala que, essent tots estudiants d'audiovisuals (cadascun d'especialitats diferents: documental, animació, muntatge...), van decidir conèixer la tasca de Cineclub i això els ha permès fer un treball «de presa de contacte», que protagonitza l'actriu Mireia Cirera i que té com a principal escenari el bar Els Til·lers, al carrer d'Urgell. Baylina ha dirigit els documentals 21 fortaleses. L'1-0 a Girona i L'Alternativa. 25 anys de lluita i reivindicació a Manresa (juntament amb Aitor Palacios i Jordi Bordas), i els seus companys han tingut l'oportunitat d'usar l'animació i imatges d'arxiu i de trencar la quarta paret en el curt produït per Vi_suals.

Isabel Casanova, que ja té un curt, Salir del agua, que s'ha projectat en 15 festivals d'arreu del món, ha aprofitat la producció de Vi_suals per «rodar amb data d'entrega. Vull forçar-me a gravar una història cada any». El treball de l'any passat, The End, coescrit amb Núria Rusiñol, el preveu estrenar a final d'estiu. Però amb l'aportació de Vi_suals no n'hi havia prou per finançar «tot el que volíem»: bon material de càmera i il·luminació i àpats per a 20 persones durant tres dies de rodatge al restaurant del Club de Tennis, a la sala Stroika, a La Poma d'Eva, al General Store and Coffee... i per això va fer un micromecenatge a través de Verkami. S'ha envoltat d'un equip manresà: Gerard Quinto d'ajudant de direcció, Guillem Lafoz de càmera, l'actriu Mireia Ferré, Miquel Coll a la banda sonora... «Mirarem que Sex Shop tingui el mateix recorregut per festivals que el curt anterior», diu Casanova, que ja està capficada en el seu nou projecte sobre dues dones que viuen en una residència i s'enamoren. «Em fa molta il·lusió». Li falta finançament.