El GiraCirc ha de retallar el pressupost a la meitat i passarà el platet per primer cop

La cinquena edició del GiraCirc, el festival que l'any passat va portar 8.000 persones a Collsuspina, ha ensopegat amb les dificultats econòmiques que li ha provocat la manca d'una subvenció de la Diputació de Barcelona amb la qual es comptava i que s'ha suprimit. Això ha provocat haver de retallar el pressupost a la meitat i que, per primera vegada, els artistes passaran el platet entre el públic per acabar de completar el seu caixet. De tota manera, Moi Jordana, responsable de l'àrea artística del GiraCirc, destaca que «hem mantigut la qualitat de la programació i continuaran havent-hi dos dies plens d'espectacles de circ a Collsuspina». En aquesta edició, el festival se celebrarà els dies 17 i 18 d'agost.

El pressupost del GiraCirc del 2018, en el qual una quinzena de companyines van oferir una vintena d'espectacles durant tres dies, va pujar a 21.000 euros. 13.000 provenien de subvencions i la resta va sorgir de les barres de begudes i entrepans, del marxandatge, de les entrades i del pàrquing a 1 euro. Aquest any, però, es manté l'aportació de 5.000 euros de part de l'Ajuntament, però desapareixen els 8.000 euros aportats per la Diputació, perquè ha desaparegut el programa de l'àrea de Cultura que els aportava, segons va explicar ahir l'alcalde, Oriol Batlló. Per tirar endavant el seu projecte, l'associació GiraCirc preveu un pressupost per a enguany de poc més de 10.000 euros. Han pogut tirar endavant la retallada perquè «les companyies s'han mostrat disposades a rebaixar el caixet perquè saben la filosofia que hi ha darrere del festival. Hem desmostrat que s'ha intentat fer bé, pagant el que toca als artistes, creant un circuit de qualitat, no precari», apunta Jordana. En aquesta ocasió, però, s'ha ofert a les companyies –una desena– una quantitat fixa de 500 euros i «acabar d'aconseguir un sou digne passant el platet, per la qual cosa demanem que, en la mesura que es pugui, els espectadors facin aportacions. I qui no pugui, també és molt benvingut».

Una quarta part dels habitants de Collsuspina (poc més de 300) s'involucren en aquest esdeveniment que du 8.000 persones al poble com a voluntaris de l'organització. Enguany s'estrenarà l'escenari Trampolí, a la pista poliesportiva, que permet encabir més públic. «Es tracta d'encabir el nombre creixent de visitants i que ningú es quedi sense veure circ», diu Jordana. S'hi pintarà un mural en directe i s'hi podrà veure Josafat. Diumenge a la tarda s'ha programat el cabaret d'escoles, amb l'actuació de promeses del circ.