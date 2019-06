«El festival de clàssica de Sant Fruitós inverteix en allò que és la seva essència, la música»

Per celebrar les noces d'argent, el Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages té un pressupost rècord de 66.000 euros. Però que ningú esperi grans escarafalls perquè «nosaltres reinvertim en el que és la nostra essència, la música», va explicar ahir al migdia Mireia Pintó, cantant i presidenta de l'entitat que organitza el certamen. Donant un cop d'ull a les quatre propostes que depara el programa, s'entén millor l'avís de la reconeguda mezzosoprano bagenca.

L'essència a què al·ludeix Pintó és la presència, per primer cop en la història del certamen, d'una orquestra simfònica sobre l'escenari; la participació de tres grans tenors catalans que emulen, a la seva manera, la fórmula d'èxit popularitzada els anys 90; la participació conjunta de Pintó i el pianista Vladislav Bronevetzsky, el seu company a la vida i en els concerts que van fer florir la llavor del festival, acompa-nyats d'una de les grans dames de l'escena, Clara Segura; i la presència d'una coral infantil d'èxit internacional, els Amics de la Unió, amb un repertori carregat d'esperança en el futur.

De tot això va presumir Pintó mentre desgranava la programació que aquest diari ja va avançar el 10 de maig passat: per celebrar un quart de segle de vida, res millor que posar tots els ous al cistell de la qualitat musical i interpretativa. «He d'agrair la feina que ha fet molta gent durant tots aquests anys: ho hem fet de forma altruista i perquè sentim amor per la música i per la nostra terra. El festival és patrimoni cultural», va afegir la cantant.

El festival manté les constants vitals dels darrers anys: quatre concerts durant els quatre dijous de juliol, a partir de les 22.15 h i en el magnífic espai dels jardins del monestir de Sant Benet de Bages. El concert simfònic val 30 euros i la resta, 20 cadascun. Aquest any no hi ha abonaments, però es manté la possibilitat que, qui ho vulgui, pugui anar abans a Món Sant Benet a sopar o a fer un glop.



Un punt de trobada

«De què estic més orgullosa? No t'ho sabria dir... d'alguna manera, en essència, hem fet que el festival sigui un punt de trobada per escoltar música. Hi ha gent que l'únic concert al qual va durant l'any és el d'aquí, però sempre ve». Pintó va aprofitar la trobada d'ahir amb la premsa per animar tothom a apropar-se a Sant Benet: «Hem de perdre la por a la música clàssica», i va sumar al prec una evidència: «Hi ha qui diu que no escolta música clàssica perquè no hi entén... però que hi entenen de futbol tots els que van al camp, o de cine tots els que veuen una pel·lícula, o d'art els que entren en un museu?».

Sobre el primer concert, la mezzo es va mostrar satisfeta per poder lluir, per primer cop en el festival, una orquestra simfònica, la Camera Musicae, que fa temporada al Palau de la Música Catalana. «Tindrem un escenari de 10 x 10 m, encara més gran que el que vam muntar l'any passat en la representació de Carmina Burana», va comentar Mireia Pintó.

L'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, i el regidor de Cultura, Xavier Racero, van aprofitar l'acte d'ahir per refermar el compromís de l'Ajuntament amb el festival. Una implicació a la qual també va fer esment el director comercial de Món Sant Benet, Adrià Cots.