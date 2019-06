els homes de negre cauen

men in black: international

? Estats Units, 2019. Ciència-ficció. 115 minuts. Direcció: F. Gary Gray. Guió: Matt Holloway i Art Marcum. Personatges creats per Lowell Cunningham. Intèrprets: Pantalles: Bages Centre (Manresa), París (Solsona), Guiu (la Seu) i Multicines (Abrera).

M en in Black, inspirat en un còmic de Lowell Cunningham i Sandy Canuthers (editat per Aircel Comics i no gaire valorat pels especialistes del gènere), aparegué el 1997 i fou un dels grans èxits populars de la temporada. Aquesta producció de Hollywood barrejava amb desimboltura la ciència-ficció, l'humor i les buddy movies (pel·lícules de col·legues). I, a més a més, es beneficiava substancialment de la bona química que desprenia la seva parella protagonista (Will Smith i Tommy Lee Jones). La seva acollida extraordinària impulsà, òbviament, una franquícia que generà dos films més (el 2002 i el 2012). Una nissaga que ressuscita, set anys més tard, amb Men in Black: International. Un film que respon a la fórmula del reboot que fa forrolla al Hollywood del segle XXI, i que consisteix en una refundació.

En el nou Men in Black ja no trobem ni els carismàtics intèrprets de les tres primeres cintes, ni el seu director (Barry Sonnenfeld). Els Homes de Negre, una organització especialitzada en descobrir els alienígenes que romanen ocults en el nostre planeta, s'han de concentrar a identificar el talp que amenaça seriosament les seves operacions.

El llistó ha baixat ostensiblement respecte als treballs precedents, que no destacaven especialment però que jugaven hàbilment les seves cartes, discretes però segures. Només hi ha una novetat significativa (un protagonisme femení), però el conjunt es limita a reproduir mecànicament uns esquemes suficientment coneguts. El pròleg (enèrgic), que transcorre a París, desperta unes expectatives que molt aviat es dissipen. F. G. Gray –va rodar thrillers interessants com The Italian Job abans d'esdevenir un artesà de segona amb Fast & Furious 8– ha decebut amb un espectacle paupèrrim que no acontentarà ni els fans de la franquícia ni la resta.