El Mas de les Torres de Bages obre portes per primer cop

Una seixantena de persones han descobert aquest dissabte al matí per primer cop els diferents espais residencials i de treball de la Masia de les Torres de Bages, un imponent conjunt arquitectònic que es va anar fent gran amb el pas dels segles a partir de, com a mínim, l'any 1034, la referència documental més antiga d'aquesta finca ubicada al terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada. Inclosa en el programa d'actes de la Festa Major de la localitat bagenca, la visita guiada per Marc Vilarmau i Jordi Planell en tres torns ha completat l'oferta patrimonial iniciada el dia abans amb una ruta pel casc antic.

El mas de les Torres de Bages té un origen medieval i se sap que n'eren els propietaris la família Lluça, vicaris comtals de l'època. A partir d'aquell moment, la finca es va anar ampliant amb nous cossos arquitectònics fins assolir gran esplendor al segles XVIII i XIX, el període d'expansió de la vinya. El mercader manresà Jaume Torras de Bages va adquirir l'immoble per fer-ne la seva segona residència, i posteriors enllaços matrimonials van fer passar el conjunt a les mans dels Argullol i els Gallifa, dues de les famílies més riques del pla de Bages.

Des de que, a principis del segle XXI, el mas va quedar en propietat de l'Incasol, encara no s'havia ensenyat al públic. I la seixantena de visitants que han creat la porta d'entrada a la finca no han quedat gens decebuts. Vilarmau i Planell han conduït els assistents a veure l'era -on hi ha una pallissa amb un gran arc d'entrada a la dovella central del qual hi ha inscrit l'any 1725-, les tines, el celler i, sobretot, la residència senyorial. Amanit tot plegat amb l'oportunitat de contemplar unes excel·lents vistes tant del casc urbà de Sant Joan de Vilatorrada com del massís de Montserrat.

A la planta noble de la casa, els visitants han pogut imaginar com era la vida d'una família que tenia menjador, sala de billar i jocs de cartes i saló de ball. Símbols d'ostentació i de riquesa inequívocs. En aquesta darrera estança encara es conserven unes pintures murals -d'autoria desconeguda, ara per ara- que mostren vistes del mas i el seu entorn en diferents estacions de l'any. Així mateix, en aquesta habitació també hi ha unes portes coronades per unes llindes que representen les arts, les ciències i el món de la pagesia.

El recorregut ha culminat a la capella, una instal·lació de notables proporcions amb campanar d'espadanya i les tombes dels darrers estadants.

En la trobada hi han participat també els germans Remei i Ramon Carol, fills dels darrers masovers que van cuidar i treballar el mas. La visita va ser organitzada per la regidoria de Turisme de l'anterior govern, de la qual n'era titular Eduard Mata, i va comptar amb la presència del nou alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou.