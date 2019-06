oportunitat perduda

kin

? Estats Units, 2018. Ciència-ficció, thriller. 102 minuts. Direcció: Jonathan Baker i Josh Baker. Guió: Jonathan Baker, Josh Baker i Daniel Casey. Intèrprets: Myles Truitt (Eli Solinski), Jack Reynor (Jimmy Solinski), Zoë Kravitz (Milly), James Franco (Taylor Balik), Dennis Quaid (Hal Solinski), Carrie Coon (Morgan Hunter), Romano Orzari (Lee Jacobs) i Jonathan Cherry (Clerk).



Hi ha molts casos de directors que han debutat amb un llargmetratge que desenvolupava un dels seus curts anteriors. Els últims anys hem pogut veure tot un seguit de títols estimables (com Distrito 9 i Whiplash) que responen a aquesta fórmula. Kin també parteix de la mateixa premissa, però, malauradament, el seu resultat final no és especialment atractiu. L' opera prima dels germans Jonathan i Josh Baker s'inspira en el seu curt, Bag Man, que van filmar el 2014 i que va cridar l'atenció en determinats cercles cinèfils.

El protagonista de Kin és un adolescent adoptat que sobreviu en unes condicions molt difícils a Detroit. Tot es complicarà enormement quan es trobi amb una arma d'un origen més que enigmàtic i sigui perseguit per una banda implacable de criminals. La idea suggeridora inicial (ben explotada en el curt precedent) es desinfla ràpidament a Kin, que esdevé un batibull vertaderament indigest de tot un seguit de gèneres i estils. I, així, en la proposta dels germans Baker trobem drama familiar, thriller i ciència-ficció.

Però la barreja resulta indecisa i decebedora, perquè els realitzadors dubten contínuament entre perfilar una obra adulta i intensa o, contràriament, trepitjar el terreny més còmode (i molt menys estimulant) del cinema per a tots els públics. El to tou i acomodatici determina que la narració perdi molts punts perquè no s'atreveix a entrar en les dimensions més perturbadores i ambivalents. Podia haver estat un exercici personal, però Kin es revela com un producte rutinari que en el tram final es repenja descaradament (i sense vigor) en la llegendària franquícia de Terminator. En el repartiment trobem un James Franco massa histriònic i un recuperat Dennis Quaid. Una altra oportunitat perduda. Els germans Barker no han pogut respondre a les expectatives generades per la seva cinta anterior.