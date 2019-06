Un tendre thriller cultural

la biblioteca de los libros rechazados

? França, 2019. Comèdia, intriga. 100 minuts. Direcció: Rémi Bezançon. Guió: Rémi Bezançon i Vanessa Portal, a partir de la novel·la de David Foenkinos. Intèrprets: Fabrice Luchini (Jean-Michel Rouche), Camille Cottin (Joséphine Pick), Alice Isaaz (Daphné Despero). Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Guiu (la Seu).

Aquesta pel·lícula parteix d'una idea veritablement fascinant: us imagineu que existís una biblioteca especialitzada en mecanoscrits rebutjats que no s'haguessin publicat mai i que poguessin contenir perles insospitades? El film, basat en un relat de David Foenkinos, comença amb un singular descobriment: una jove editora troba en una biblioteca de llibres rebutjats, ubicada en una petita comunitat de la Breta-nya, una novel·la extraordinària. El seu autor, ja mort, era el propietari d'una pizzeria del poble. Aquest text esdevé un veritable fenomen cultural, però un prestigiós crític literari inicia una campanya per demostrar que el vertader autor de la novel·la és un altre.

La biblioteca de los libros rechazados adopta l'estructura d'un thriller cultural, en què la investigació se centra a poder confirmar la hipòtesi, inicialment transgressora, del protagonista.

Ens trobem davant d'un exercici tan tendre com intel·ligent. La nar-ració, tan àgil com encantadora, evita els llocs comuns (la relació particularíssima entre el crític i la filla de l'escriptor) i resol les trames i els conflictes dels personatges amb una mescla exquisida de sornegueria i agudesa. El seu realitzador, Rémi Bezançon, no és una primera espasa del cinema francès (va rodar títols com El primer dia de la resta de la teva vida i Un feliç esdeveniment), però sap conduir amb elegància una història sucosa. D'altra banda, hi sobresurt la subtil composició de Fabrice Luchini, que encarna un crític literari (inicialment pedant però finalment entra-nyable) certament memorable. Una petita delicatessen que genera el mateix plaer que una novel·la humil que arriba molt més lluny que altres propostes aparentment més ambicioses i transcendents. Un llargmetratge suau i captivador, especialment recomanable per a tots aquells que comparteixen la passió per la literatura i pel cinema.