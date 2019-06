El convent de les Caputxines de Manresa tanca uns dies l'activitat cultural en senyal de dol per la mort de l'activista Ramon Payàs –el funeral tindrà lloc dimecres, a les 11 h, a la basílica de la Seu–, un dels responsables de la Plataforma 379, que donava suport a la comunitat religiosa. L'exposició Artistes i paisatges manresans no es tornarà a reobrir fins al divendres. També se suspèn el concert del Cor de Cambra del Conservatori de Música previst per a dijous.