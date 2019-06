Els grans cors arriben al Campus Gospel

La quinzena edició del Campus Gospel de Rajadell tindrà, per primera vegada, quatre cors de gran format en els concerts que se celebraran a la plaça de l'Església: Riga Gospel Choir (Letònia), SOVA Gospel Choir (Suïssa), el Gran Cor del Campus i, també, com a estrena, la reunió en un mateix escenari dels Messengers i els manresans Esclat Gospel Singers. De fet, per celebrar l'aniversari, el Campus Gospel ha fet «un salt endavant», i visibilitzarà la potència del gospel europeu i amb la batuta d'un dels noms emergents del gospel americà, Isaac Cates, que es convertirà en la figura referencial d'aquesta edició. Amb una seixantena de cantaires dels dos cors europeus i una cinquantena dels catalans, el poble bagenc, de poc més de 600 habitants, «s'ha abocat, novament, i els acollirà a les seves llars», agraïa Escalé.

El Campus Gospel se celebrarà del 5 al 7 de juliol, i quan falten deu dies per a l'inici, els promotors -Esclat Gospel Singers i el poble bagenc- confien que les places lliures que encara queden -una quarantena de cent vint-i-cinc- s'acabin omplint. Com en les dues darreres edicions, es torna a celebrar el Sunday Service, dirigit per Cates, Sabine Jacket (directora del cor SOVA), Kristine Paulina (directora del cor letó) i Ramon Escalé; i es manté l'escenari obert als campusins i la festa de benvinguda. Els tallers seran més temàtics i els impartiran Cates, Jacquet, Paulina, Escalé i, en el vuitè Mini Campus, Laia Badrenas.