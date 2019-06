Joaquim Falcó aporta set obres a una mostra col·lectiva durant l'estiu a París

Cap, Pastís, Fruites, Sabata de taló, Violí, Violinista i Clavell són les set obres de petit format que el pintor manresà Joaquim Falcó, un dels més internacionals de la Catalunya Central, ha seleccionat per participar en l'exposició col·lectiva d'aquest estiu a la galeria Couteron de París. És un establiment cèntric, situat al barri de Saint-Germain-des-Prés, a prop del riu Sena i de la catedral de Notre-Dame, on s'apleguen un gran nombre de galeries. Falcó hi exposa amb regularitat des de fa sis anys, però fins ara hi havia fet mostres individuals. Aquest cop tindrà al costat de 14 artistes més (Paul Loubet, Léo Mordac, Nebay, wxyz, Lek, Clara Ramirez Katz, Claude Torricini, Thierry Demure di Nicola, David Géry, Hélène Fromen, Jacques Bibonne, François Jeannet, Jean Dessirier i Danièle de Courval), la majoria francesos, però també d'altres països: Bèlgica, Colòmbia... «Són gent que ja exposa en aquesta galeria, hi fa exposicions individuals, i els responsables ens criden per fer-hi la col·lectiva aquest estiu». La mostra s'inaugurarà demà, i es podrà visitar fins al 5 de setembre.

Per seleccionar els quadres, a banda de la mida («són obres petites perquè tothom hi tingui cabuda»), Falcó ha buscat temàtiques variades entre els quadres pintats els darrers cinc anys, però tenint en compte, sobretot, «la qualitat de les obres, de les que n'estava més satisfet, i que fossin adients per al públic de París». El pintor manresà assegura que a la capital francesa hi conviu «el col·leccionista de sempre, entès en art i que busca coses concretes» amb el públic turístic, «que fa una compra per impuls si s'enamora d'un quadre. Per això els quadres són d'una mida que caben en una maleta». Ara ja feia tres anys que no exposava a París, però quan ha estat a la Couteron en altres èpoques de l'any sí que hi ha portat obres de mides impactants.

La majoria dels set quadres que han viatjat a París tenen bastant relleu. Són acrílics sobre tela, amb alguna resina sintètica. Però també hi ha esmalts sobre tela, més plans. Els responsables de la Couteron, que estan contents de rebre manresans que hi entren en reconèixer-hi quadres de Falcó, li han demanat expressament al pintor manresà que hi portés una tela sobre fusta circular (de 36 centímetres de diàmetre), Cap, que van veure que havia penjat a Instagram. «Forma part d'una sèrie de 12 cares anònimes, inspirades en l'obra de l'escultor Alberto Giacometti, estilitzades i deformades. Volia mostrar que es poden fer retrats amb regalims i esquitxades. Curiosament és una sèrie que no he exposat enlloc i que tinc ganes que es vegi aplegada».