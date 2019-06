L'artista Gisel Rosso visita Manresa per pintar un mural a la Balconada

Gisel Rosso Barrientos fa estada, durant una setmana, al Barri de la Balconada, realitzant un mural centrat en motius que volen construir una forma respectuosa de relació amb la terra, una aposta per prevenir el canvi climàtic, tema cada vegada més urgent. La temàtica no és casual, ja que el mural es pintarà en col·laboració amb Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, el Pla Comunitari de la Balconada, el Punt Òmnia i l'Associació de Veïns de la Balconada, l'Associació Catalana per la Pau i les regidories de Joventut i Cooperació



Gisel Rosso Barrientos, l'artista



L'artista argentina està especialitzada en pintar murals a gran escala com a forma d'expressió i comunicació entre les persones. Formada a la Escuela de Bellas Artes, Instituto Superior de Formación Docente en Artes "Manuel Belgrano", reivindica el muralisme com a una forma d'expressió artística fonamental a Amèrica Llatina, adreçat a totes les classes socials i amb un clar to contestari. D'aquesta manera, l'artista veu en la seva pintura una forma de donar veu al poble i conscienciar des de la cultura per construir un món amb valors.

Aquesta idea que l'art ha d'estar a prop de les persones, va motivar la Gisel a definir-se com a artista itinerant, escampant els seus mural coloristes i reivindicatius per tot el món. Ara és el torn de Manresa.



Institucions que hi col·laboren



La previsió és que l'artista vagi desenvolupant el mural durant aquesta setmana i durant el temps que duri la pintada pugui establir relació informal amb el barri i les persones que hi viuen. El resultat final recollirà inquietuds de les diferents institucions que col·laboren al projecte.

Per una banda, Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia vol reivindicar el passat lligat a la vinya del territori. La Culla era una de les finques més grans de Manresa, on principalment s'hi cultivava vinya i s'hi elaborava vi. Actualment és propietat de l'Ajuntament de Manresa, està gestionada per Parc de la Sèquia i hi tenen la seu el Camp d'Aprenentatge del Bages i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla de Bages. La principal activitat que s'hi porta a terme és l'educació ambiental amb alumnes de primària i secundària.

D'altra banda, el Pla Comunitari de la Balconada, el Punt Òmnia i l'Assoc. de Veïns del barri impulsen unes bones relacions veïnals i canalitzen inquietuds de diferents col·lectius. La Balconada està situat a la zona llevant de la ciutat, davant de la Casa de la Culla. Als anys 80 van venir a viure les primeres famílies, l'any que ve es celebrarà el seu 40è aniversari. El barri gaudeix d'unes vistes privilegiades de la ciutat i la voluntat de l'Associació de Veïns és que el barri es segueixi embellint, per aquest motiu ha estat molt ben rebuda la proposta de la muralista Gisel Rosso i que la comunitat pugui gaudir del procés de creació del mural teixint complicitats amb altres entitats.

La iniciativa de l'artista va arribar a Manresa de la mà de l'Associació Catalana per la Pau, entitat amb seu local a Manresa i membre del Consell Municipal de Cooperació. L'entitat destaca per la seva llarga trajectòria en la defensa dels drets humans i per la denúncia continuada de la pressió que pateixen a molts països els activistes mediambientals que arrisquen la seva vida per la defensa de la terra davant interessos econòmics i estratègics.

L'Ajuntament de Manresa ha coordinat la proposta des de les regidories de Joventut i Cooperació per tal d'impulsar un art accessible a totes les persones i que expliqui totes les oportunitats que tenim a l'abast per a transformar la societat.